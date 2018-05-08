陳曉東曝虎爸本色 發飆「蘭陵王」上身

陳曉東7月將在台北開唱。(陳俊吉攝)

友善列印
中時
陳曉東7月將在台北開唱。(陳俊吉攝)
品冠前來站台。(陳俊吉攝)

陳曉東將在7月於台北開唱，今舉辦記者會，以一身喜氣洋洋的全紅西裝現身，連內褲都是紅的，他也已做好來台Long stay長達1個月的準備，屆時將和4歲、3歲的女兒分開。他和老婆王妤嫻都稱在家對孩子扮黑臉，陳曉東說，他對於管教小孩非常有原則，像是禮貌、餐桌禮儀和共享物品，打趣表示：「我吼她們就會變成蘭陵王時的樣子，很嚴肅，沒得談判。」

陳曉東更說曾呼女兒巴掌，「這樣她才會記得，一定要讓她知道這件事是不能的，而且這個人是不會讓你覺得沒關係的。」女兒哭了也不哄，就讓她們自己哭，但他也強調：「家裡不是以處罰為重點，還是要讓小孩感覺家裡是愛她的。」

陳曉東說，先前幫大女兒慶生，沒想到女兒邀「男朋友」到家裡，他親眼目睹小男生親了她一口，讓他好氣又好笑，「我問她：『他是不是你男朋友？』她說是，還說有兩個男朋友，很生氣，完全沒經過我的同意。」女兒們日前在他的澳門演唱會上登台當嘉賓，他表示這次台灣場也會讓孩子們上場。

昨記者會上，好友品冠也特地前來站台，當時品冠開唱，陳曉東曾義氣幫忙當嘉賓，還主動提要幫自己兒子和陳的女兒牽線，被關心起進度，兩人笑說：「還在喬，可能要先讓小朋友們相親認識一下。」

他除了將演唱新歌、經典歌曲以外，也表示有在考慮選唱台語歌，最喜歡葉啟田、陳雷、洪榮宏，還當場秀了一段〈故鄉〉、〈猴塞雷〉等曲。

陳曉東近日開公司晉升CEO，現在除了要自己看合約，未來不排除簽新人，不過目前光是演唱會，已超支港幣100萬元(約台幣380萬元)，讓他苦笑：「幸好老本夠厚。」演唱會7月28日於南港展覽館舉行，門票12日中午開賣，詳洽玫瑰大眾售票系統。

(中時 )

劉若英電影《後來的我們》 Netfl… 五月天台中洲際唱跨年？相信音樂…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。