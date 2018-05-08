陳曉東曝虎爸本色 發飆「蘭陵王」上身

2018年05月08日 19:39 中時 蔡琛儀

陳曉東7月將在台北開唱。(陳俊吉攝)

品冠前來站台。(陳俊吉攝)

陳曉東將在7月於台北開唱，今舉辦記者會，以一身喜氣洋洋的全紅西裝現身，連內褲都是紅的，他也已做好來台Long stay長達1個月的準備，屆時將和4歲、3歲的女兒分開。他和老婆王妤嫻都稱在家對孩子扮黑臉，陳曉東說，他對於管教小孩非常有原則，像是禮貌、餐桌禮儀和共享物品，打趣表示：「我吼她們就會變成蘭陵王時的樣子，很嚴肅，沒得談判。」

陳曉東更說曾呼女兒巴掌，「這樣她才會記得，一定要讓她知道這件事是不能的，而且這個人是不會讓你覺得沒關係的。」女兒哭了也不哄，就讓她們自己哭，但他也強調：「家裡不是以處罰為重點，還是要讓小孩感覺家裡是愛她的。」

陳曉東說，先前幫大女兒慶生，沒想到女兒邀「男朋友」到家裡，他親眼目睹小男生親了她一口，讓他好氣又好笑，「我問她：『他是不是你男朋友？』她說是，還說有兩個男朋友，很生氣，完全沒經過我的同意。」女兒們日前在他的澳門演唱會上登台當嘉賓，他表示這次台灣場也會讓孩子們上場。

昨記者會上，好友品冠也特地前來站台，當時品冠開唱，陳曉東曾義氣幫忙當嘉賓，還主動提要幫自己兒子和陳的女兒牽線，被關心起進度，兩人笑說：「還在喬，可能要先讓小朋友們相親認識一下。」

他除了將演唱新歌、經典歌曲以外，也表示有在考慮選唱台語歌，最喜歡葉啟田、陳雷、洪榮宏，還當場秀了一段〈故鄉〉、〈猴塞雷〉等曲。

陳曉東近日開公司晉升CEO，現在除了要自己看合約，未來不排除簽新人，不過目前光是演唱會，已超支港幣100萬元(約台幣380萬元)，讓他苦笑：「幸好老本夠厚。」演唱會7月28日於南港展覽館舉行，門票12日中午開賣，詳洽玫瑰大眾售票系統。

(中時 )