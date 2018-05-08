樂軒松阪屋和牛燒肉 一次嘗8個部位2000元有找

2018年05月08日 19:56 中時 郭家崴

新光三越信義A4樂軒松阪亭「初心者套餐」，一次品嘗日本及澳洲和牛8個部位，每人1980元＋10％。（樂軒松阪亭提供）

「樂軒和牛專門店」在台中和台北3家店後，10日起首度前進人流密集的信義商圈，斥資3000萬元打造京都風和牛料亭新品牌「樂軒松阪亭」，在新光三越台北信義新天地A4開百貨首店，用加入和三盆糖調味的正統關西風壽喜燒、備長炭燒肉、和風涮涮鍋，展現松阪伊藤A5和牛、日本A5和牛及澳洲9+和牛不同風味與口感。

拿大塊牛肉炭火燒烤，把燒肉牛排化讓樂軒打出名號；樂軒松阪亭因應百貨大眾客群，獨家的「初心者套餐」，一次可品嘗日本及澳洲和牛8個部位，入門價位2000元有找；「世界的盡頭」牛一頭雙人套餐7800元+10%、帝王蟹和風涮涮鍋1萬6000元+10%，是店內最貴的燒肉和鍋物，適合頂級客嘗鮮。100坪、80席，5間包廂，有4、6、12人3種大小，提供無菜單料理，也可嘗到築地生魚片。10日至31日使用新光三越美食訂候位服務，訂位入坐成功免服務費。

樂軒總監張維軒愛吃牛，是教父牛排股東，3年年從家鄉台中起家，開了「樂軒和牛專門店」，2016年11月在台北仁愛圓環開店面小而美的「樂軒和牛專門店」；2017年底再於台北東區設立「樂軒Urban Wagyu Bar」，成功吸引年輕客群。10日正式開張的「樂軒松阪亭」，6日試營運當天客均銷4000元、桌均銷1萬元是新光三越信義新天地餐廳的冠軍，看好台北市人流集中在信義區，盼能更打開知名度。

為了不想給消費者中央工廠的感受，張維軒說4家店的風格和菜單都不同，但提供全台最好的牛肉的初衷一致。樂軒松阪亭被新光三越視為示範店，花45天把和風庭園造景搬進百貨創紀錄，60萬元防火玻璃具透視效果，也是重要的造景之一，防火設備造價是其他店的30倍；除裝潢和食材講究，天皇御用的餐具也不馬虎。

31日前杯裝酒水、包含臺虎精釀以台灣特有的龍眼蜜源灣專為樂軒研發的「龍眼蜜精釀啤酒」，皆可享買一送一；為迎接母親節，本月推出「霸氣雙饗」戰斧牛排四人燒肉套餐1萬2800元+10%，可嘗到澳洲9+戰斧牛排、厚切牛舌、橫膈膜、日本A5和牛、西班牙伊比利豬、北海道生食級大干貝，附贈龍蝦火鍋。

(中時 )