Met Gala開幕片 致敬《時尚教父》安德烈

2018年05月08日 19:46 中時 潘鈺楨

「黑豹」查德威克鮑斯曼身穿鑲有十字架圖騰的白色大衣赴宴。（海鵬提供）

瑪丹娜以黑絲面紗搭配金色皇冠為造型，氣勢稱霸全場。（海鵬提供）

法蘭西絲麥朵曼(左)與安海瑟威(右)出席晚宴。（海鵬提供）

2018「時尚界奧斯卡」紐約大都會藝術博物館晚宴（Met Gala）今天早上7點在紐約華麗登場，今年主題大膽將時尚結合天主教意象，不僅吸引本屆奧斯卡影后法蘭西絲麥朵曼、「黑寡婦」 史嘉蕾喬韓森盛裝出席，就連流行天后蕾哈娜都特別戴上教皇高帽前來朝聖，吸引超過600位明星、名模參與。榮膺本屆開幕片的電影《時尚教父的福音》（The Gospel According to André）完美呼應主題，該片描述「時尚教父」安德烈里昂泰利（Andre Leon Talley）的傳奇生涯，將在活動期間搶先放映。

榮膺本屆「時尚界奧斯卡」開幕片的《時尚教父的福音》，講述美國「時尚教父」安德烈縱橫時尚界四十年的掘起與傳奇，娓娓道來將ㄧ連串「不可能」化爲「可能」的始末，他曾任《VOGUE》雜誌編輯，地位及影響力與「時尚惡魔」安娜溫圖不相上下，卻平易可親、渾身充滿活力與喜感，透過追溯安德烈成長的過程，引領觀眾一窺時尚黃金年代的絕世風華。

《時尚教父的福音》邀請許多重量級嘉賓現身說法，包括《夜行動物》導演、美設計師湯姆福特（Tom Ford）、前LV總監馬克賈伯（Marc Jacobs），以及《VOGUE》總編安娜溫圖等，都毫無保留分享他們對安德烈的欽佩及讚美。「女鞋大師」莫羅伯拉尼克（Manolo Blahnik）更認爲只有安德烈能絕妙結合黑人文化、電影、藝術及時尚，創造出另股全新風潮，成為當今時尚新鮮人的最佳楷模。該片不謹是對他時尚人生的私密反思，更是反映美國時尚文化的最重要電影。電影將於6月1日在台上映。

(中時 )