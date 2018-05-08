梁文音曝閨房情趣 咬老公咬上癮

2018年05月08日 20:03 中時 蔡琛儀

梁文音二伯和姊姊、外甥子女們全都到場給她驚喜。(蘇蔓攝)

梁文音坐著復古金龜車現身。(蘇蔓攝)

梁文音老公今天低調現身。(蔡琛儀攝)

梁文音今舉辦發片記者會。

梁文音將在11日推出新專輯《副駕駛座的風景》，8日舉辦發片記者會，場面充滿溫馨，除了她的老公低調在台下聲援，她一看到公公在VCR說：「我們會永遠在背後不斷的鼓勵妳，文音，爸爸愛妳。」就忍不住落淚，唱片公司還加碼密邀她視為爸爸的二伯和姊姊到場獻花，讓她更是又驚又喜，再度噴淚。

梁文音從小父母雙亡，二伯對她來說就是爸爸的存在，決定出道時有先徵求二伯同意，連老公在婚前追求她時，她也要老公先經過二伯那一關。而梁文音公婆沒有女兒，因此她嫁進去後公婆都把她當女兒疼愛，甚至她說的話，公婆都會聽進耳裡，「像是我們想去哪裡吃飯，但餐廳比較一點或遠一點，他們(指老公和小叔)說服不了，但我說，媽我想吃某某餐廳，他們就會說走啊，真的很寵我。」

談到老公，梁文音笑說以前都自己開車，因此非常不愛老公開快車，婚前她還會很有耐心跟老公說：「小心點我怕開快車。」現在則是直接發脾氣不說話，但有時也會委婉說：「你開車技術超好，但我開車很安全，我還是贏你，因為安全第一。」或是禱告時在老公面前說：「如果你開快車，天使也保護不了你，你還是要守交通規則。」藉此讓老公車速放慢，更放閃表示，平常會靠著「咬」老公來增添情趣，甚至要咬出痕才罷休。

不過兩人結婚至今2年，她的肚皮仍未傳出好消息，梁文音澄清：「我月經才剛走。」表示一切順其自然，但想生一男一女，最近也有在喝雞精、四物調養身體，搞笑說：「我希望我的功能正常。」公婆也相當開明，有人來催問她孕事，還會出來幫忙擋。梁文音這次也將在北中南舉辦3場演唱會，門票11日開賣，購票洽KKTIX。

(中時 )