「餃界王力宏」曾「下麵」給妳吃嗎？茵聲狂笑：你講話很色噢！

茵聲用手比大叉叉，說沒吃過劉書宏下的麵。（林淑娟攝）

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「下麵」話題讓茵聲和孟耿如等人都大笑。（林淑娟攝）
孟耿如、莫允雯、茵聲、王牧語扮成四位公主。（盧禕祺攝）
孟耿如親吻莫允雯。（盧禕祺攝）
孟耿如。（盧禕祺攝）
孟耿如。（盧禕祺攝）
孟耿如、莫允雯。（盧禕祺攝）
孟耿如、莫允雯。（盧禕祺攝）
鄭茵聲。

孟耿如、莫允雯、茵聲、王牧語在台視、東森《高塔公主》飾演閨蜜，戲外也有著好感情，7日晚上殺青宴上四姝玩起cosplay，扮成迪士尼動畫的4位公主。姍姍來遲鄭茵聲解釋自己是因為去催眠所以才遲到，是跟緋聞對象劉書宏一起去？她心虛大笑：「關他屁事！哈哈哈！」

鄭茵聲日前被拍到與劉書宏私下互動親密，她誇對方孝順貼心、沒有不良嗜好，真的是個暖男，兩人最近還是有見面，但都是和一群朋友一起出去。他做過什麼貼心事？她說，例如過馬路時，他會異常激動提醒她要小心，「我就覺得這是很貼心的表現。我們相處起來還蠻好笑的」。

對於劉書宏被封「餃界王力宏」，她還笑著替對方正名：「他們家主要是賣牛肉麵啦！我有去捧場，帶這群人一起去吃！」有記者順勢問：「那劉書宏有下麵給妳吃？」眾人聽了噴笑，她也張大眼睛接著大笑回：「你講話很色噢！我完全沒吃過他下麵！是他爸爸煮的啦！」所以是爸爸下麵？一旁的孟耿如笑著制止她：「妳還是先不要回答這問題好了！」

對於兩人關係，她仍說「有曖昧沒交往」，對他有興趣？她大方回：「當然有興趣才會約！」但也坦言真的不知道有沒有算交往，但有報導後，因為覺得有點突然，本來是很自然地相處，之後多少心裡有點疙瘩，不曉得會不會又被跟，覺得還是有點壓力在，之後就順其自然。

莫允雯坦言拍這部戲拍到免疫力降低，曾經嘴破7、8個洞，痛到只能吃果凍，也曾重感冒到拍戲時只能發出氣音。最近常被關心健康狀況的孟耿如說，氣胸已經好了，醫生說完全沒問題，可以正常運動、高空彈跳也可以，她已報名關島從飛機上跳傘的行程。

(中時 )

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