運載汽車的聯結車走錯路 卡在高雄市區動彈不得

2018年05月08日 20:45 中時 李義

十字路的迴轉半徑不足以讓聯結車轉彎而造成大塞車。（李義翻攝）

聯結車的高度近2層樓高，進退兩難，稍一不慎就會撞上民宅及招牌。（李義翻攝）

聯結車的高度近2層樓高，進退兩難，稍一不慎就會撞上民宅及招牌。（李義翻攝）

陳姓聯結車司機8日從新北市載運新的汽車到高雄市大寮區，未遵行指定道路行駛，改走小路，因車身太長又有2層樓高，又遇上國小放學家長接送的交通尖峰時段，卡在十字路口進退兩難，幸賴警方及時伸出援手，才在員警指揮下脫困。

陳姓司機8日下午16:15開聯結車載著2輛賓士及1輛豐田汽車要交貨，從台88銜接鳳林三路時，未遵行指定道路，在88快速道路的橋下駛入大寮區內坑路，到正氣路與鳳林三路口要左轉時，因路口僅雙線道，車身太長又高無法轉彎而卡住。又正值國小放，導致附近周邊道路也陷入大塞車。

陳某不斷前進後退調整角度試圖脫困，無奈10米寬的十字路仍無法供7米長的車身迴轉，最後竟陷入「完全死角」而進退皆不可的動彈不得窘境。

林園警分局大寮所長曾富達執行經過目擊，立即呼叫員警支援協助，大寮所員警全數動員。詳細查看大貨車前後，發現如果聯結車再往前行駛，就會撞上路口的電線桿；若是倒車，車頭及車上載運新出廠的汽車會撞擊路旁的民宅，及掛在民宅上的招牌。

員警討論後，急中生智，調來兩部堆高機，把聯結車後車輪的車架撐高，讓車架外移，讓內側騰出空間，聯結車才獲得較大的迴轉空間，從狹窄的十字路口脫困時已近5點半了。

因這起離譜的交通狀況而塞車逾1小時冒出火氣的民眾，見到員警解決幾乎無解的難題，當交通恢復順暢時，現場爆出熱烈掌聲。

陳某也頻頻員警稱謝，協助脫困且載運的新車也未受損，不過，因他未遵行指定道路而造成其他用路人的困擾，員警仍是依道路交通管理處罰條例開單告發，要吃上3千元罰款。

(中時 )