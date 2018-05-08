《犬之島》手製1000組動畫偶 威斯安德森向黑澤明致敬

2018年05月08日 20:10 中時 潘鈺楨

《犬之島》共製作500隻狗和500個人類。（福斯電影提供）

定格動畫每一個角色都有五種尺寸。（福斯電影提供）

鬼才名導威斯安德森（Wes Anderson）今年第9部大銀幕作品《犬之島》（ISLE OF DOGS），是他繼《超級狐狸先生》（FANTASTIC MR. FOX）後第2部定格動畫作品。該片向日本名導黑澤明致敬，充滿著浮世繪美學及強烈日本文化特色為故事背景，描述人類與狗之間的動人情誼，除獲選為柏林影展開幕片，更拿下柏林影展最佳導演大獎，同時也是今年金馬奇幻影展開幕片。

《紐約時報》（New York Times）狂讚「片中的狗狗們帶來濃烈的情感，牠們不僅令人驚喜、動人，從頭到尾都是讓人愉悅的最佳夥伴。」《華爾街日報》（Wall Street Journal）亦讚「就如《超級狐狸先生》一樣，威斯安德森的歡樂定格動畫是你從所未見或未聽過的頂尖作品！」而《美聯社》（Associated Press）則大力推薦《犬之島》整部片充滿愉悅，會讓人想一看再看。

《犬之島》講述日本少年小林中的故事。12歲的小林中，受貪腐市長小林的監護。依循行政命令，巨崎市所有犬類寵物都得流放到一片巨大的垃圾場，小林中便獨自駕著螺旋輕型機啟程，飛到垃圾島去尋找他最忠心的小狗——斑點。在一群剛認識的狗狗雜牌軍協助下，展開一趟將決定整個巨崎市未來命運的驚人旅程。

這部作品有兩個很關鍵的因素造就其充滿日式風格，首先，《犬之島》的內容深受敘事傳奇黑澤明以及定格動畫歷史的影響。安德森表示從電影劇本開始就如黑澤明一樣，由一組編劇團隊共同在編劇室裡從無到有，發想出鉅細靡遺的故事情節，內容更受到黑澤明的《酩酊天使》、《野良犬》、《天國與地獄》，以及《惡漢甜夢》等這些以真實的犯罪與貪腐內容深深影響，透過真摯而富人性的角色，將現代世界的黑暗面昇華。

《犬之島》另一部份的啟發來自兩位19世紀江戶時期的木版畫大師：歌川廣重與葛飾北齋，兩人的畫作的顏色與線條深深影想歐洲印象畫派。他們的浮世繪作品捕捉了自然景觀、遠行之旅、花卉、動物、藝妓、歌舞伎演員等主題中，稍縱即逝的歡愉片刻。在影片籌備其間，安德森蒐集了大量木版畫作品圖片，負責分鏡腳本的工作人員也在倫敦的維多利亞與艾伯特博物館中蒐羅大量藏品的資料，在這樣的耳濡目染下，日本民俗繪法風格逐漸浮現在充滿手作質感的定格動畫中。

定格動畫是所有動畫風格中最花時間與人力的一種，當決定要做《犬之島》的時候，威斯安德森很清楚自己接下來將需要無比耐心、精湛手藝，並且精確掌握工作流程。該片製作為期兩年，動員超過670名團隊成員，當中包含動畫偶部門中超過70位人員，以及動畫部門也有38位人員，透過13萬張照片的連結創造出擬真的動作。即使動員人力龐大，但一天最多也只能拍出幾秒的電影畫面。

如此細緻的定格動畫，光是為本片就手工製作了大約1000組動畫偶：500隻狗和500個人類。每一個角色都有五種尺寸：超大型、大型、中型、小型、超小型。每一主要或「主角」的動畫偶製作，大概要耗費16週的時間。而為了更真實傳達出狗狗們的習性及動作，戲偶團隊找來許多小狗，在工作室裡觀察這些牠們，同時也讓現場氣氛在狗兒們的陪伴下更加愉悅及真實。另一個浩大的工程就在於場景的製作，《犬之島》創造了240組吸睛的場景，從漆紅色的市立體育場，到單色的實驗室，再到垃圾島和島上的空中垃圾軌道車所在的灰白廢墟等，即使只有出現短短幾秒的場景，完全都不得馬虎。《犬之島》6月1日在台上映。

(中時 )