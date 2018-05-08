60歲薩克斯風教父大病痊癒「用生命吹奏迎接每一天」

2018年05月08日 20:16 中時 許雅淳

胡笙在國父紀念館舉行「風動新生命音樂會」。（胡笙音樂藝術提供）

胡笙在國父紀念館舉行「風動新生命音樂會」。（胡笙音樂藝術提供）

原住民音樂製作人胡笙7日在國父紀念館舉行「風動新生命音樂會」，出道45年的他發行近400張專輯，曾為劉德華、張學友與林憶蓮等天王天后擔任樂手，獲封「薩克斯風教父」。他2年前因籌辦音樂會過於勞累，導致顏面神經麻痺，如今痊癒，他再度站上舞台，「睽違23年，再度站上國父紀念館舞台，迎接60歲的到來，希望用生命的吹奏，迎接每一天。」

他先前歷經長時間在失望與復健中奮鬥，好強的他說：「感謝家人與樂迷的不離不棄，讓我重拾毅力的持續復健，再度找回我的最愛，而這場演奏會正代表著浴火重生的感覺，我用全部的生命來投入演出。」

來自太魯閣族的胡笙，在演奏會上帶著酋長帽以創意原住民造型登場，吹奏著創作曲「太魯閣」在樂團與和聲等共28人齊聚舞台，氣勢撼動的開場，他演奏18首曲目，近2個半小時的演出。

而要求完美的胡笙在演出前沉靜心靈，接著在後台親自盯場，要求樂團成員開場前30分鐘即已就位，「演奏重在心靜，開場的瞬間爆發力來自沉靜的醞釀，這點我始終堅持。」而為了迎接60歲的演奏會，每天快走15公里，訓練心肺，胡笙說這是一直以來的習慣，也是吹奏的動力來源。

(中時 )