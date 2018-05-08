有機農業促進法通過 農委會：農業發展新里程

2018年05月08日 20:32 中時 廖德修

《有機農業促進法》今（8日）由立法院三讀通過，行政院農委會表示，國內有機農業驗證面積已達7700餘公頃、友善耕作登錄面積已達1300餘公頃。有了這部法律，將可促進國內有機農業永續成長，並兼顧產業輔導、產品管理，以及與他國的雙邊有機同等互認。農委會也很感謝行政院前院長游錫堃的倡議與奔走，還有朝野立委全力支持。

農委會表示，《有機農業促進法》融合現行第三方驗證產品管理及強調產業輔導精神，明定主管機關對有機農業應採取輔導措施，包含中央主管機關應設任務編組、每4年提出有機農業促進方案，鼓勵設置有機農業促進區，提供有機產銷技術、設備、資材、資金貸款及資訊平台，並推廣學校、軍隊等機關團體及企業組織優先採購在地有機農產品等。

此外，此法亦規定主管機關應推廣符合友善環境要求之有機農業，即包含採參與式查證體系（PGS）或其他友善耕作生產者，均予納入有機農業輔導範疇，兼容並蓄，擴大有機及友善耕作面積。

農委會並說明，國內有機及慣行農田參插相鄰情形普遍，新法規定對因鄰田汙染，以致產品檢出農藥等禁用物質微量殘留情事，倘有機農友證明其已採取防護措施，並經地方主管機關查證確為鄰田污染所導致者，不予處罰。惟該批農產品仍需下架回收，不得以有機名義販售，以兼顧消費者權益。

農委會並強調，為改善目前我國並未獲得其他國家有機同等性認定，國內有機農產品輸銷至他國市場無法以有機名義販售的困境，規定施行後1年內，未與我國完成簽訂雙邊有機同等性認可的國家，我方將廢止對其有機同等性認可公告，以促使外國更積極與我洽簽雙邊有機同等性，開展我國有機農產品外銷貿易商機。

農委會指出，《有機農業促進法》係融合現行注重管理面的《農產品生產及驗證管理法》，以及強調產業輔導的民間《有機農業促進條例》版本。自2015年起密集邀請各界公開參與討論，經過無數次的研修、產官學界熱心奔走呼籲及朝野立委一致支持，終致立法通過。農委會將儘速完成相關子法，以符合產業界的期盼。

(中時 )