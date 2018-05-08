偶像男團同居「小鳥滿屋飛」團員曝小弟弟很壯觀

偶像男團GTM一同上17直播節目。（新視紀整合行銷提供）

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中時

偶像男團GTM7日一同上17直播節目，不到10分鐘就吸引超過110萬人次觀看，讓他們笑說：「反正很久沒發片了，我們乾脆轉行當主播好了。」開始前大傢伙一起集資買零食，邊吃邊上節目，他們大讚：「這樣做節目太爽了！」

2014年發行第一專輯《不完美紳士》的GTM，並入圍金曲最佳重唱組合，除了原本成員肯尼、加樂、Wish、Masha，前年加入新成員AJ，只是歌迷期盼已久的新專輯遲遲未有進度，Wish在節目笑答：「市場真的不太好，我們也不知道新專輯要等多久，反正已經等了4年，再多等一下應該也還好啦。」加樂則說：「希望今年有機會，請大家要期待喔。」

GTM出道後就一直是集體合宿，「同居」日子長達8年之久，5人不否認之前會爭吵，但他們的公同認知就是「一定要把話說清楚」，現在5人的感情好比是家人。就是因為彼此太熟，所以在家中常常「坦誠相見」，青春小鳥滿屋飛，身為團體中的忙內Masha才剛過24歲生日，就被Wish爆料「Masha每天都全裸，加樂看到他的『小弟弟』還會笑他」。大家公認加樂最壯觀，Masha妙回：「因為加樂是外國人，可能沒有吃太多塑化劑。」

此外，第二屆金羽獎頒獎典禮星光雲集，19日在台大體育館舉辦，眾星雲集包括李佳薇、林宥嘉、陳勢安、葛仲珊、盧廣仲，GTM等人，將出席擔任頒獎嘉賓。頒獎典禮免費索票請上KKTIX。

(中時 )

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