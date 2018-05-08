旅台日人揭露九份2大致命傷「恐造成日客大雪崩」

要是隱憂成真 外國遊客擠爆九份的場景將不復在。(本報系資料照 李其樺攝)

友善列印
中時電子報
九份茶樓與神隱少女中的場景相似。(本報系資料照 蔡偉祺攝)

台灣觀光勝地九份，這裡曾是神隱少女的舞台之一，加上離台北近、停留時間不長方便排行程，成為日客最喜歡的「朝聖地」！但在台工作的「色色的日本人的歐吉桑」卻大膽分析出2大致命傷，要是曝光了肯定會造成九份的遊客們「雪崩式銳減」。

「色色的日本人的歐吉桑」認為不看好九份的原因有二，「第一，現在的朝聖九份的流行並不是當地自己製作的，也並不是台灣觀光局製作．只是搭個順風車，如果日本旅遊公司開始不推廣九份，要保持現在的熱鬧的狀況非常困難，而且……九份並不是會想來第二次的景點」。

歐吉桑表示，「第二，雖然很多日本人相信『九份是神隱少女的舞台之一』 ，但神隱少女的導演「宮崎駿」早就否定此事，如果吉卜力工作室正式否定這個八卦，狀況會變得更糟糕，對日本旅客可能會有影響。不過我個人覺得這狀況並沒有騙人的感覺，因為九份的風景真的很像神隱少女的舞台！」

歐吉桑說出的這兩個致命傷，網友們紛紛大讚分析的很精闢！「隨便都有錢賺還會想更多的事？台灣就是這樣」、「九份需要台版的神隱少女動漫。」、「我們是危建風欸～不是到處都有的」、「實在搞不懂九份有什麼好去？都是賣吃的，穿的，沒有特色，但外國人就是很愛」。

(中時電子報)

文章來源：色色的日本人的歐吉桑

側乳「呼之欲出」被偷拍 巨乳辣… 牡林分校足球賽敗北屏東10所精英…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。