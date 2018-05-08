旅台日人揭露九份2大致命傷「恐造成日客大雪崩」

2018年05月08日 20:42 中時電子報 莊楚雯

九份茶樓與神隱少女中的場景相似。(本報系資料照 蔡偉祺攝)

台灣觀光勝地九份，這裡曾是神隱少女的舞台之一，加上離台北近、停留時間不長方便排行程，成為日客最喜歡的「朝聖地」！但在台工作的「色色的日本人的歐吉桑」卻大膽分析出2大致命傷，要是曝光了肯定會造成九份的遊客們「雪崩式銳減」。

「色色的日本人的歐吉桑」認為不看好九份的原因有二，「第一，現在的朝聖九份的流行並不是當地自己製作的，也並不是台灣觀光局製作．只是搭個順風車，如果日本旅遊公司開始不推廣九份，要保持現在的熱鬧的狀況非常困難，而且……九份並不是會想來第二次的景點」。

歐吉桑表示，「第二，雖然很多日本人相信『九份是神隱少女的舞台之一』 ，但神隱少女的導演「宮崎駿」早就否定此事，如果吉卜力工作室正式否定這個八卦，狀況會變得更糟糕，對日本旅客可能會有影響。不過我個人覺得這狀況並沒有騙人的感覺，因為九份的風景真的很像神隱少女的舞台！」

歐吉桑說出的這兩個致命傷，網友們紛紛大讚分析的很精闢！「隨便都有錢賺還會想更多的事？台灣就是這樣」、「九份需要台版的神隱少女動漫。」、「我們是危建風欸～不是到處都有的」、「實在搞不懂九份有什麼好去？都是賣吃的，穿的，沒有特色，但外國人就是很愛」。

(中時電子報)