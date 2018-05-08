牡林分校足球賽敗北屏東10所精英聯隊 雖敗猶榮！

2018年05月08日 20:43 中時 謝佳潾

牡林分校足球隊赫赫有名，且小小球員給人的印象不僅會踢還謙卑有禮，而今年春季聯賽雖2比4敗給屏東10校菁英聯隊，但他們的老師郭元俊、師母許春蘭直稱「雖敗猶榮」。（許春蘭提供）

牡林分校足球隊赫赫有名，且小小球員給人的印象不僅會踢還謙卑有禮，而今年春季聯賽雖2比4敗給屏東10校菁英聯隊，但他們的老師郭元俊（後排左一）、師母許春蘭（後排右一）直稱「雖敗猶榮」。（許春蘭提供）

牡林分校在改制前，足球隊已是赫赫有名，30逾年來戰功彪炳，且小小球員給人的印象不僅會踢還謙卑有禮，盡展運動家精神，而今年春季聯賽雖2比4敗給屏東10校菁英聯隊，但他們的老師郭元俊、師母許春蘭直稱「雖敗猶榮」，還說15年來無償的付出依舊值得。

「至今仍負債中，但一切都值得。」許春蘭說，15年前她與丈夫不惜貸款也要帶著球隊走，學生的伙食、生活費甚至學費，他們通通包辦，前5年已負債300多萬，但不會放棄，因為在小朋友身上看見需要與遺憾，但在球場也看見了希望。

許春蘭指出，牡林分校全校39人，踢足球的小朋友34人，可見足球在學校的重要性，但學校從來沒有過1位專職教足球的教練，從30年前公公在改制前的牡林國小任教、至今換先生郭元俊承衣缽，都是由老師「半路出家」邊學邊教，誰都沒想過這群幾乎沒鞋穿的小朋友，會踢出一片天。

2004年，牡林小球員代表台灣到泰國參加國際分齡足球賽摘金，捷報傳回台後轟動不已，之後的賽事更是連連榜上有名，但背後的故事卻令人印象最深刻。許多人都好奇，這群原民小孩「家教」真好，但一問才知，他們幾乎出身弱勢家庭，但卻幸運地遇上郭、許夫妻。

許春蘭說，今年春季聯賽雖敗猶榮，不僅對方是聯軍關係，牡林選手一站出來就是品質保證。

(中時 )