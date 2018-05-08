花公帑買菜送家鄉惹議 管媽力挺：音寧送菜 瑕不掩瑜！

2018年05月08日 20:43 中時電子報 呂承哲

北農總經理吳音寧坐領年薪 250 萬元，上任以來卻不斷爆發爭議，昨(7)日又遭北市議員踢爆，除了花公帑買菜送社福團體，還將其中7成菜量送到吳音寧表哥主政的彰化縣溪州鄉，再度引發社會譁然。對此，民進黨立委管碧玲出面力挺，並稱「吳音寧送菜，瑕不掩瑜！」

管碧玲表示，她坐過兩次首長，部屬加總約莫上百人，依她的經驗來看，任何一個有熱情、有責任感、有能力的人，在任何位置，透過她的領導，都會做得非常好。管碧玲指出，她與吳音寧不熟，但至少知道吳音寧具備這三項條件，所以台北市政府首長、副首長把她當作外人，偶爾會羞辱她，在管碧玲看來，是他們不對，而不是吳音寧不對。

管碧玲指稱，吳音寧創造了正面價值，分送的比例雖然不是百分之百公平，但是瑕不掩瑜，應該稱讚她。管碧玲強調，做長官遇到創造價值的同仁，珍惜都來不及，沒稱讚就是不對。

此文章一出，引來網友留言「共犯結構，彼此護航」、「一堆人幫說話，後台真的很硬」、「有台灣價值就是能為所欲為」，還有網友直指問題核心，留言寫道「北農本來就有相關預算和正規途徑買下過量的菜送給社褔團體好嗎？但吳卻挪用總經理室的業務推廣費來買再送到表哥手上。你跟我說這叫瑕不掩瑜？」

(中時電子報)