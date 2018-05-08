近2倍自由女神像高166公尺超大佛畫現身高雄 創世界最大畫作新紀錄

2018年05月08日 20:57 中時 王錦河

近2倍自由女神像高的166公尺世紀大佛畫展9至13日在高雄展覽館登場，禪畫藝術家洪啟嵩歷時17年完成的超大佛畫創下世界最大畫作新紀錄，光是使用的礦物顏料約可注滿1座游泳池，重達3公噸的大佛畫布8日懸吊至高雄展覽館南館14公尺高處，吸引工作人員搶拍。（王錦河攝）

近2倍自由女神像高的166公尺世紀大佛畫展9至13日在高雄展覽館登場，禪畫藝術家洪啟嵩（中）歷時17年完成的超大佛畫創下世界最大畫作新紀錄，光是使用的礦物顏料約可注滿1座游泳池，重達3公噸的大佛畫布8日懸吊至高雄展覽館南館14公尺高處，免費供民眾仰望壯觀佛畫。（王錦河攝）

近2倍自由女神像高的166公尺世紀大佛畫展9至13日在高雄展覽館登場，禪畫藝術家洪啟嵩（中）歷時17年完成的超大佛畫創下世界最大畫作新紀錄，光是使用的礦物顏料約可注滿1座游泳池，重達3公噸的大佛畫布8日懸吊至高雄展覽館南館14公尺高處，免費供民眾仰望壯觀佛畫。（王錦河攝）

近2倍美國自由女神像高的166公尺世紀大佛畫展9至13日在高雄展覽館登場，禪畫藝術家洪啟嵩歷時17年完成的超大佛畫創下史上最大畫作世界紀錄，光是使用的顏料約可注滿1座游泳池，工作人員8日凌晨3點仍在現場黏合並綁牢支架，要將重達4公噸的大佛畫布懸吊高雄展覽館14公尺高處，供民眾仰望觀賞。（王錦河攝）

近2倍美國自由女神像高的166公尺世紀大佛畫展9至13日在高雄展覽館登場，禪畫藝術家洪啟嵩歷時17年完成的超大佛畫創下史上最大畫作世界紀錄，光是使用的顏料約可注滿1座游泳池，工作人員8日凌晨3點仍在現場黏合並綁牢支架，要將重達4公噸的大佛畫布懸吊高雄展覽館14公尺高處，供民眾仰望觀賞。（王錦河攝）

近2倍自由女神像高的166公尺世紀大佛畫展9至13日在高雄展覽館登場，禪畫藝術家洪啟嵩歷時17年完成的超大佛畫創下世界最大畫作新紀錄，光是使用的礦物顏料約可注滿1座游泳池， 工作人員8日凌晨仍在現場黏合並綁牢支架，要將重達3公噸的大佛畫布懸吊至高雄展覽館南館14公尺高處。（王錦河攝）

近2倍美國自由女神像高的166公尺世紀大佛畫展9至13日在高雄展覽館登場，禪畫藝術家洪啟嵩歷時17年完成的超大佛畫創下史上最大畫作世界紀錄，光是使用的顏料約可注滿1座游泳池，工作人員8日凌晨3點仍在現場黏合並綁牢支架，要將重達4公噸的大佛畫布懸吊高雄展覽館14公尺高處，供民眾仰望觀賞。（王錦河攝）

近2倍自由女神像高的166公尺世紀大佛畫展9至13日在高雄展覽館登場，禪畫藝術家洪啟嵩歷時17年完成的超大佛畫創下世界最大畫作新紀錄，光是使用的礦物顏料約可注滿1座游泳池， 工作人員8日凌晨仍在現場黏合並綁牢支架，要將重達3公噸的大佛畫布懸吊至高雄展覽館南館14公尺高處。（王錦河攝）

近2倍自由女神像高的166公尺世紀大佛畫展9至13日在高雄展覽館登場，禪畫藝術家洪啟嵩歷時17年完成的超大佛畫創下世界最大畫作新紀錄，光是使用的礦物顏料約可注滿1座游泳池， 工作人員8日凌晨仍在現場黏合並綁牢支架，要將重達3公噸的大佛畫布懸吊至高雄展覽館南館14公尺高處。（王錦河攝）

近2倍自由女神像高的166公尺世紀大佛畫展9至13日在高雄展覽館登場，禪畫藝術家洪啟嵩歷時17年完成的超大佛畫創下世界最大畫作新紀錄，光是使用的礦物顏料約可注滿1座游泳池， 工作人員8日凌晨仍在現場黏合並綁牢支架，要將重達3公噸的大佛畫布懸吊至高雄展覽館南館14公尺高處。（王錦河攝）

近2倍美國自由女神像高的166公尺世紀大佛畫展9至13日在高雄展覽館登場，禪畫藝術家洪啟嵩歷時17年完成的超大佛畫創下史上最大畫作世界紀錄，光是使用的顏料約可注滿1座游泳池，工作人員8日凌晨3點仍在現場黏合並綁牢支架，要將重達4公噸的大佛畫布懸吊高雄展覽館14公尺高處，供民眾仰望觀賞。（王錦河攝）

近2倍自由女神像高的166公尺世紀大佛畫展9至13日在高雄展覽館登場，禪畫藝術家洪啟嵩歷時17年完成的超大佛畫創下世界最大畫作新紀錄，光是使用的礦物顏料約可注滿1座游泳池，重達3公噸的大佛畫布8日即將懸吊至高雄展覽館南館14公尺高處，吸引1位女子俯瞰壯觀佛畫。（王錦河攝）

近2倍自由女神像高的166公尺世紀大佛畫展9至13日在高雄展覽館登場，禪畫藝術家洪啟嵩歷時17年完成的超大佛畫創下世界最大畫作新紀錄，光是使用的礦物顏料約可注滿1座游泳池， 工作人員8日凌晨仍在現場黏合並綁牢支架，要將重達3公噸的大佛畫布懸吊至高雄展覽館南館14公尺高處。（王錦河攝）

近2倍自由女神像高的166公尺世紀大佛畫展9至13日在高雄展覽館登場，禪畫藝術家洪啟嵩歷時17年完成的超大佛畫創下世界最大畫作新紀錄，光是使用的礦物顏料約可注滿1座游泳池， 用束帶和漁網綁牢固定在玻璃纖維大支架上的超大畫布，以7支桁架（每支6顆馬達）電腦操控，同步懸吊重達3公噸的畫布，要吊至高雄展覽館南館14公尺高處。（王錦河攝）

近2倍自由女神像高的166公尺世紀大佛畫展9至13日在高雄展覽館登場，禪畫藝術家洪啟嵩歷時17年完成的超大佛畫創下世界最大畫作新紀錄，光是使用的礦物顏料約可注滿1座游泳池， 用束帶和漁網綁牢固定在玻璃纖維大支架上的超大畫布，以7支桁架（每支6顆馬達）電腦操控，同步懸吊重達3公噸的畫布，要吊至高雄展覽館南館14公尺高處。（王錦河攝）

近2倍自由女神像高的166公尺世紀大佛畫展9至13日在高雄展覽館登場，禪畫藝術家洪啟嵩歷時17年完成的超大佛畫創下世界最大畫作新紀錄，光是使用的礦物顏料約可注滿1座游泳池， 用束帶和漁網綁牢固定在玻璃纖維大支架上的超大畫布，以7支桁架（每支6顆馬達）電腦操控，同步懸吊重達3公噸的畫布，要吊至高雄展覽館南館14公尺高處，工作人員仔細檢視。（王錦河攝）

近2倍自由女神像高的166公尺世紀大佛畫展9至13日在高雄展覽館登場，禪畫藝術家洪啟嵩歷時17年完成的超大佛畫創下世界最大畫作新紀錄，光是使用的礦物顏料約可注滿1座游泳池，重達3公噸的大佛畫布8日懸吊至高雄展覽館南館14公尺高處，吸引工作人員搶拍。（王錦河攝）

近2倍自由女神像高的166公尺世紀大佛畫展9至13日在高雄展覽館登場，禪畫藝術家洪啟嵩歷時17年完成的超大佛畫創下世界最大畫作新紀錄，光是使用的礦物顏料約可注滿1座游泳池，重達3公噸的大佛畫布8日懸吊至高雄展覽館南館14公尺高處，吸引工作人員搶拍。（王錦河攝）

近2倍自由女神像高的166公尺世紀大佛畫展9至13日在高雄展覽館登場，禪畫藝術家洪啟嵩歷時17年完成的超大佛畫創下世界最大畫作新紀錄，光是使用的礦物顏料約可注滿1座游泳池，重達3公噸的大佛畫布8日懸吊至高雄展覽館南館14公尺高處，吸引1位攝影迷躺在地上仰拍壯觀佛畫。（王錦河攝）

近2倍自由女神像高的166公尺世紀大佛畫展9至13日在高雄展覽館登場，禪畫藝術家洪啟嵩（中）歷時17年完成的超大佛畫創下世界最大畫作新紀錄，光是使用的礦物顏料約可注滿1座游泳池，重達3公噸的大佛畫布8日懸吊至高雄展覽館南館14公尺高處，免費供民眾仰望壯觀佛畫。（王錦河攝）

近2倍美國自由女神像高的166公尺世紀大佛畫展9日將現身高雄，禪畫藝術家洪啟嵩歷時17年完成的超大佛畫創下世界最大畫作新紀錄，光是使用的顏料約可注滿1座游泳池，將重達3公噸的大佛畫布懸吊高雄展覽館14公尺高處，供民眾仰望觀賞，感受佛陀捻花微笑所呈現的寧靜和諧之美。

2018大佛拈花：地球心靈文化節將於5月9至13日在高雄展覽館登場，被喻為21世紀米開朗基羅的國際禪畫藝術家洪啟嵩從發想到完成共歷時17年，世紀大佛畫作高166公尺、寬72.5公尺（展覽館因場地寬度只展出47.5公尺），約50層樓高，近2倍美國自由女神像的高度，平放面積1萬2000平方公尺，約等於28座籃球場大，創下世界最大畫作新紀錄，展示前需先將15條（本次展出10條）166公尺長、5公尺寬（其中1條寬2.5公尺）的超長畫布黏合後再吊掛，重達4.5公噸（本次展出重3公噸）的畫布是由耐溫、抗溼、低變形率的科技材質畫布製成，使用可傳世千年的特製礦物色料，光是使用的顏料就可注滿約1座游泳池。

工作人員7日晚間就進駐高雄展覽館，半夜先將15條超長畫布黏合，再用束帶綁牢固定在玻璃纖維超大支架上，以7支桁架（每支6顆馬達）電腦操控，同步懸吊重達3公噸的畫布，直到午後才吊至高雄展覽館南館14公尺高處，屆時將供民眾仰望觀賞，感受寧靜祥和之美。

洪啟嵩表示，2001年阿富汗「巴米揚大佛」遭塔利班炸毀，令他相當心痛，決心繪製大佛畫作，「不是我畫大佛，而是大佛畫我」，每一筆畫都充滿良善之心，希望將祝福與和平送給全世界。

一連5天的展出以「和解台灣‧和平地球」為核心，透過音樂、舞蹈、民眾體驗等節目呈現，由光影藝術創造《浮光掠影》，邀請優人神鼓、舞蹈空間等團隊演出，並以蘇菲旋轉與民眾現場互動，還規劃「千人茶宴」藉奉茶展現中華孝道之美，「萬人靜坐」以全球連線為地球和平祈福。

(中時 )