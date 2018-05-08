旺旺孝親獎校園開跑 主播簡至豪和學生軋Rap

2018年05月08日 20:50 旺報 廖慧娟

簡至豪前進莊敬高職。（中天提供）

簡至豪（右）與學生黃楹傑互軋Rap。（中天提供）

「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」報名活動正如火如荼的進行中，同時也在北京、上海、四川等地舉辦百場校園活動，推動「讓孝順成為一種習慣」的觀念。台灣校園活動也正式開跑，今天（5月8日）主辦單位前進新北市莊敬高職，由主播簡至豪分享對孝順的做法、想法，也與學生合唱第一屆得獎歌曲〈孩子別忘了我〉，深獲年輕學子共鳴。

這項深具意義的活動，鼓勵大家以活潑、創意方式來表達孝意，獲得兩岸三地，以及全球華人熱情響應。與簡至豪拿唱的莊敬高職表演藝術科6位女學生，只花1天時間練唱就把〈孩子別忘了我〉唱得朗朗上口。雖然大家才十六、七歲，卻對歌詞很有感覺；團長陳靖文表示，練唱時會想到之前常與父母爭吵，「唱這首歌之後，就會覺得後悔！」

來自單親家庭的學生黃楹傑，更為「旺旺孝親獎」臨時創作Rap，只花35分鐘完成歌詞完成。他表示，「創作時想到與爸爸的回憶，內容都是想對他說的話！」讓簡至豪覺得很佩服，也即興與他尬Rap，現場歡呼聲不斷！

黃楹傑也承諾會用Rap的方式，投稿參加「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」，希望呈現不一樣的「孝親」歌曲給更多人聽。

除了分享孝道之外，簡至豪也分享工作經驗談，坦承從事新聞行業剛開始很不順遂，跑了6、7年才成功坐上主播台；也提醒學生，別看主播的工作光鮮亮麗，其實底子功夫要夠紮實，才能展現出專業的一面，也表示在工作上面表現好，其實無形中對於父母也是一種「孝道」。

第二屆旺旺孝親獎，由中國旺旺控股有限公司、旺旺中時媒體集團主辦，包括中新社、星洲日報等兩岸40幾家媒體參與協辦，比賽總獎金高達173萬元人民幣，相當於台幣800萬元。凡年滿12歲的兩岸人民與其他地區華人，以中文創作者皆可報名參加，曲風不限，得獎者將受邀製作MV出版專輯，即日起收件至8月31日止。趕快把想對父母傳達的愛，用歌曲創作來表達，立即參加旺旺孝親獎。更多相關活動訊息，請上旺旺孝親獎活動官網參閱http://www.loveparents.org/#home。

(旺報 )