李文不撤告 李戡收回善意開戰凍結生活費

李戡二度發文決定終止父親遺囑提及給李文生活費的部分。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
李戡發文對李文喊話。（圖／取自李戡微博）

知名作家李敖過世2個月，女兒李文為爭產向李敖妻子王志慧、李戡提告，稍早李戡發聲明要求李文撤告，否則將依父親遺囑終止每月1000元美元（約台幣2.9萬元）生活費，但李文仍堅持為遺產部分控告到底，李戡稍早再發聲明，直言：「這個部分我們不會再有第三次的善意」，宣布停止付給李文生活費。

李戡反擊要求撤告 首曝李敖「永不見李文」主因

李文控告李戡一案稍早在新店家事法庭開庭，關於李文、李敖親子關係，雙方達成部分和解，李戡也強調從未否認李文與爸爸的父女關係，同時提醒，李敖遺囑第三條表示，若李文提出任何訴訟，將喪失每月得到生活費的權利，考量李文不知道遺囑內容，李戡在李文3月提告時仍支付了李文生活費，今他二次向李文強調父親遺囑中的這項，但李文仍執意提告，雙方在遺產分配這項調解正式破局。

李戡傍晚在微博二度發文說，關於遺產的部分，他們已二度釋出善意，要求李文在五月底前撤告，便將按照遺囑繼續支付李文生活費，但李文不肯，李戡也決定不再讓步，將取消支付生活費，並對李文隔空放話說：「她在選擇違反爸爸遺願、以訴訟方法爭產之餘，在今天取得台灣司法給予的『李敖女兒』身分之際，也請她別忘記擔負起爸爸女兒的責任。」

李戡聲明如下：

針對李文對我母親及我和妹妹三人提告確認親子關係和分割遺產的訴訟，在今天的調解庭，我們釋出了善意，首先是不爭執他是爸爸女兒的身分，同時讓法院做出裁定，使他可以早日取得身分，這個部分，在剛剛的調解庭，有了結果。

另外關於遺產的部分，如同早先我所提出的，我們再次釋出善意，表示如果李文在5月31日以前撤告的話，還是會依照爸爸遺囑的內容持續給她每月美金＄1000，可是這個部分的善意今天被李文拒絕，她也拒絕了再次調解，所以，案件將正式進入法院的訴訟程序，而這個部分我們不會再有第三次的善意。

她在選擇違反爸爸遺願、以訴訟方法爭產之餘，在今天取得台灣司法給予的「李敖女兒」身分之際，也請她別忘記擔負起爸爸女兒的責任。

(中時電子報)

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