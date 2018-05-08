雷根政府伊朗軍售醜聞主角諾斯 成為槍枝遊說團體領袖

2018年05月08日 22:44 中時 王嘉源

據美國之音中文網8日報導，退役美軍陸戰隊中校奧利弗．諾斯（Oliver North），將出任「全國步槍協會」（NRA）主席。諾斯中校正是雷根政府時期伊朗軍售醜聞（伊朗門）主角，堪稱真實的「軍火之王」，如今將成為美國最大槍枝遊說團體領袖，再添話題。

NRA執行副主席、執行長韋恩．拉皮埃爾發表聲明說：「這是查爾頓．赫斯頓成為本協會主席以來，對我們成員來說最振奮人心的消息。」他還說：「奧利弗．諾斯是為美國自由而戰的傳奇勇士、天才溝通者和技能嫻熟的領導者。當前時刻，我認為沒有人比他更能勝任我們的主席了。」

諾斯在越南打過仗，獲得多枚作戰勳章，包括紫心勳章、銀星勳章和銅星勳章。

1986年，雷根總統第二任內爆發伊朗軍售醜聞（伊朗門），當時諾斯中校任職於白宮國家安全會議，由於黎巴嫩真主黨綁架了多名美國人質，雷根政府在諾斯中校主導下，非法出售武器給伊朗，讓其從中促使人質獲釋，並資助尼加拉瓜反政府游擊隊。

醜聞東窗事發後，華許獲任為獨立檢察官調查，後來包括諾斯在內等11官員被控罪，但上訴後無人服刑。

諾斯承認在「伊朗門」中負有部分責任，於1989年被判犯有三項罪名，但諾斯的有罪判決在1990年即被撤銷。

諾斯後來競選過公職，寫過幾部書，為《紐約時報》暢銷書榜作家，經常在各地演講。他還是保守派福斯新聞台的特約記者、政治評論員，並主持一個系列紀錄片節目，名為《與奧利弗．諾斯看戰爭故事》。諾斯8日說，他會立即從福斯新聞台退休。

NRA則是美國最大槍枝遊說團體，今年2月佛羅里達州發生校園槍擊慘案，反槍風潮在全美遍地開花，支持擁槍的NRA再度成眾矢之的，但NRA勢力雄厚，不僅獲擁槍基本盤支持，同時藉遊說或政治獻金，在國會甚或地方議會都有強大靠山，兩黨都有押寶，導致限槍法案雖喊得震天價響，卻難以過關。

(中時 )