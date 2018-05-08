WHO在四川認證全球首個高級國際應急醫療隊

2018年05月08日 21:22 旺報 李鋅銅

由四川大學華西醫院、四川大學華西第二醫院等單位專家組成的國際應急醫療隊，5日通過了世界衛生組織（WHO）官員嚴苛的審核，成功認證成為全世界第一支最高級別的（非軍方）WHO type3國際應急醫療隊。本月20日將前往瑞士日內瓦，由WHO正式授旗。

今後，這支四川的國際應急醫療隊將在大陸國家衛生計生委、省市衛生計生委領導下，接受WHO與大陸調遣，在無外界支撐情況下，能夠滿足至少28天臨床工作，承擔國際應急醫療救援使命，為各國災民提供公平對等的醫療服務，展示大陸作為負責任大國的責任與能力。

2017年，川大華西醫院按照世界衛生組織要求，帶頭組織了一支有166名核心隊員的國際應急醫療隊。隊員平均年齡35歲，包括所有臨床醫學專業二級學科，其中醫師41人、護理人員65人、疾病防控及後勤等其他人員60人。分別來自四川大學華西醫院、四川大學華西口腔醫院、四川大學華西第二醫院、四川省疾控中心和成都市疾控中心。

2018年初，位於江安的四川大學─香港理工大學災後重建與管理學院內，一塊空地被整理出來，鋪上草坪。95頂白色帳篷快速的搭建並連接起來，大型醫療設備由身著紫紅色背心的醫護人員有序的搬進去。這是四川大學華西醫院帶頭申報的頂級國際應急醫療隊所搭建的「帳篷醫院」。

95頂內部相連的帳篷裡有普通病房床位40張（含獨立的婦產病房、兒科病房、康復病房），重症監護病房床位6張，隔離病房床位4張；能完成每天200人次門診患者診治、每天30台次小手術和15台次的大手術。全隊標準配置占地約9000平方公尺，總裝備1827餘件，能在無外界支撐（除燃油外）獨立完成28天的臨床醫療工作。

經過10個月籌備、培訓和演練，5月4日，包括紐西蘭、英國等多國的救援專家的WHO EMT團隊來到帳篷醫院進行2天的第三次終極認證。經一系列的審核評估後，5日下午5時，專家團一致認定，國際應急醫療隊成功通過認證。

(旺報 )