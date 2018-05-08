四川醫療隊系統佳 WHO：應普及全世界

2018年05月08日 21:20 旺報 李鋅銅

國際上有一支由以色列組建的第三類國際應急醫療隊是以軍方為背景，大陸四川的國際應急醫療隊則是世界上第一支非軍方的第三類國際應急醫療隊。WHO專家團隊在為期兩天的評估中，對帳篷醫院的實驗室、藥房、手術室、資訊系統及就診流程給予高度讚賞，認為是目前最高水準的表現，並建議這套系統流程應普及到全世界。

國際專家團隊此次在帳篷醫院進行了全方位的檢查和評估。現場檢查非常細緻入微，大到帳篷醫院的設計布局，細到廁所的容量，都經過嚴格考核。兩天的行程安排非常緊湊，專家們對應急醫療隊的設備存儲、帳篷搭建、用水、資訊化建設、臨床護理、醫療記錄報告、團隊選擇等都進行瞭解和評估。

相對醫療技術水平的要求，專家團隊更重視人性化方面的細節。剛走到帳篷醫院入口，WHO的專家就開始「裝病」。「我有點咳嗽，需要得到治療。」專家在得到醫護人員的首站問診後，會拿到一個代表病情分類的綠色牌子，接著開始體驗整個就診流程，並全程提出問題和建議。

從5·12汶川大地震、玉樹地震到尼泊爾大地震，由華西醫院領頭的大陸地方醫療機構災難救援，在重大災難事故緊急醫院救援積累了豐富的經驗，未來，這支國際應急救援隊將積極參與全球突發事件的緊急醫學救援，為全球貢獻大陸的一分力量。

(旺報 )