童仲彥喊保護你 劉喬安嗆：想上我的床 你們還沒那個能耐

2018年05月08日 21:19 中時電子報 王家禕

劉喬安目前主要靠芳療師與DJ餬口。（本報系資料照）

「太陽花女王」的劉喬安今日凌晨於臉書直播時，突然痛哭自己曾用身體換取金錢，但想過好一點的生活有錯嗎？隨後，台北市議員童仲彥回應，他推動的「性專區」，就是要保護她這類的弱勢女性；但劉喬安不領情，在臉書狠狠回嗆。

被封為「太陽花女王」的劉喬安（本名劉依函），因參與學運爆紅。風光背後，隨之而來的便是被起底曾仲介賣淫，她也因此遭偽證罪起訴，判刑3月，須服社會勞動。如今的劉喬安，在考取芳療師執照後，以芳療與DJ工作餬口。

據《壹週刊》報導，今（8）天凌晨，劉喬安突然在臉書直播時痛哭，坦承自己確實曾用身體換取金錢，但想換得好一點的生活有錯嗎？影片隨後在網友勸說之下刪除。

台北市議員童仲彥得知此事後，一直致力於設立「性專區」的他，立刻表明他想送一件「拳打假掰T」給劉喬安，並附和說用身體換金錢沒有錯，錯的是妳沒有勇敢面對自己，「阿童致力推動的『性專區』，就是要優先保護妳這種弱勢女性」。

不過，「阿童」的好意，劉喬安並不想收，晚間再發臉書，回嗆說她收山已久，而且「脫貧有錯嗎」，不是指她曾經當「雞」，是最近工作上遭封殺、打壓、欺負，一連串的不如意。

劉喬安說，她的人生不需要其他人來評斷，也正因為這麼多日子被窮追猛打，所以特別謹慎、特別乖。錯了就認、修正、重來，正因為以前不敢認錯而受罰，得到血淋淋的教訓。劉喬安也開嗆說，目前她的人生正在軌道上，「想再讓我脫褲子，上我的床，你們還沒那個能耐！」

(中時電子報)