台北市長人選 蔡英文：是有利民進黨執行中央重要計畫

2018年05月08日 21:43 中時電子報 曾薏蘋

蔡英文總統在今（8）日晚間播出電視台專訪，被問到台北市長人選時表示，要注意一件事情，她講民進黨執政時候的布局，著眼在將來這個地方選舉的結果，是有利於民進黨在中央很多重要計畫的執行，尤其是經濟發展計畫的執行，所以這些都要把它，做一起考量。

總統認為，「民進黨的基層是不可能誰跟他說，你一定要往這方向、往這方向，他們會有自己的思考能力」；民進黨主席都要尊重選對會做出來的決策，現在還是在黨內不同意見的整合。

總統指出，民進黨在這一局當然有很多不同的考慮，老實講民進黨的基層是誰也不能夠去告訴他們說，一定要往這方向、往這方向，他們會自己有自己的思考的能力」。但是台北市這一局也必須要在國民黨的候選人出來之後，民進黨才會進入到具體的處理的階段，民進黨黨是有一個機制叫選對會，它大概把黨內的各系統，各具有代表性的這種意見代表性的人，都集結在這個選對會，所以選對會它已經正式開始討論這些事情。

總統表示，對主席來講，一向民進黨的主席，都要尊重這個選對會他們最後出來的決策，所以現在的還是在一個就是說黨內的不同意見的整合。

總統強調，當然是希望就是說很快的整合，但是時間壓力有沒有那麼大呢？因為台北市是一個都會選區，只要是這個候選人有足夠的知名度，其實很快的就可以布局，「所以時間的壓力，我覺得還好」。

總統表示，換句話說，當糾纏在人選的時候，去試圖想想，台北市的將來的願景，台北市在發展的過程當中面臨的瓶頸要怎麼去解決，台北市畢竟是首都，是整個縣市裡面最具指標性的地方，「那這個城市我們要給他們什麼樣的未來，這個才是我們真正要去著眼的事情」。

(中時電子報)