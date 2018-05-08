G奶女孩才懂！她嘆：怕穿襯衫、連身裙會爆開

G奶女孩才懂！她嘆：怕穿襯衫、連身裙會爆開。（圖/達志影像shutterstock提供）

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中時電子報

大胸女孩有專屬的困擾！一名擁有G cup的女孩上網列出親身歷程的7大困擾，感嘆「內衣真的很難買！」釣出許多有同樣困擾的女孩出面發聲。

這名胸圍有 G 罩杯的女網友，在臉書社團「爆廢公社公開版」中 PO 文，她認為「棉花糖女孩與大cup 女孩一定會遇到的問題！就是內衣很難買」，她接著列出自身經驗，表示大胸部有7大困擾，包括漂亮內衣都沒有大罩杯尺寸、網購的大尺碼大多不好穿、舒適型運動內衣只能去專櫃買、大尺碼的內衣都比較貴，好看款式少之又少。

她接著透露外人不可知的痛苦就是「有時有好看的衣服或連身裙，衣服會變的緊身或貼身，連身裙則是卡在胸部⋯⋯如果硬穿了，就從胸的側面爆開」。還有「運動的時候，一定會一直從胸罩跳出來」、「如果穿的是襯衫，一定會特別明顯.....害怕扣子爆掉」。

抱怨文一出，馬上吸引不少網友共鳴回覆，「 太大也是困擾」、「胸大買內衣都買超久，不是樣式不喜歡就是沒尺寸」、「硬擠漂亮小內衣，隨便動一下，頭一直跳出來」、「走路還要偷偷喬一下」、「尤其夏天，溝溝處流汗很不舒服」、「我好想變大唷，我只有b」、「熊熊打籃球」。

(中時電子報)

胸圍有 G 罩杯的女網友列出自身經驗，表示大胸部有7大困擾。（圖/翻攝自爆廢公社公開版）

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