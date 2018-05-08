談軍改 蔡英文：他們也是心有所感 會有委屈

2018年05月08日 21:48 中時電子報 曾薏蘋

軍人年改「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案明天在立法院委員會審查，蔡英文總統在今（8日）晚播出的電視專訪中表示，正服役的軍人，因為年改的紛擾，一些外面人講的話或許比較刺激性比較高，「他們心裡也是心有所感，會有委屈」。

此外，被問到，上任後做的一些改革，被嫌到「做到流汗，嫌到流涎」；總統說，「我要是一般人，我會這樣子抱怨的，但是我知道我沒有抱怨的空間」，那很多的事情就是承擔。

被問到改革，總統強調，年金改革確實讓很多退休的人年金有被削減，當然對於他們對國家的這份奉獻跟犧牲，大家都非常的感謝。

蔡總統說，今天的國防其實是全民國防，跟台灣的社會完全接軌，在軍中專長就是將來的第二生涯的開始。年輕世代的軍人加入軍隊，可以讓生活穩定，保衛自己的國家也可以培養第二專長。40歲出頭的時候，軍人離開了軍隊，有一筆退役的年金能夠生活無虞，可以開始第二段的生涯，這是一個很好的人生計畫。「她可以看出來，很多年輕軍人已經開始感受到，他們是以這樣的眼光，來看他們在軍隊裡面服役，絕對不是數饅頭的日子」。

蔡英文也提到一些小故事，她說，記得最深的就是，一個立委的親戚是一個小學退休的老師，對方表示被砍了很多退休金。她一直跟對方道歉，表示「真的為了國家真的很抱歉」，對方說不用抱歉，並覺得這是應該做、應該替國家做的事。蔡總統說，「當下，我是非常非常的感激他的」。

總統還說，有一次她到軍隊裡面去視察，請軍人出列，告訴他們說，「各位委屈了！」當下軍人眼泛淚光，「他們確實也要想替這個國家奉獻，但是需要人家去瞭解他的心情，還有就是多溝通，其實大家是可以理解的」。

(中時電子報)