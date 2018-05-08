消失的一分？足協澄清周刊不實指控

2018年05月08日 21:55 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

壹週刊今報導「消失的一分：足協比分疑造假 FIFA來台密查」，指控2016年中華男足在國際友誼賽3比2勝關島，卻以2比2的不實紀錄向國際足總（FIFA）與亞足聯（AFC）呈報，懷疑中華足協與關島密謀共同獲取世界排名積分而造假。

足協祕書長陳威任則提出當時比賽報告，證明呈報的比分就是3比2，對不實指控保留法律追訴權。

中華足協提出2016年與關島友誼賽的比賽報告，證明呈報的比數就是3比2。只是該役雙方都換了10名球員，紀錄上卻僅各6人。（中華足協提供）

事實上，這場2016年3月19日在台北田徑場舉行的友誼賽，程序上的確有瑕疵，只是並非週刊所指控的「造假比分」，而是「換人次數登錄不實」。當時兩隊各換了10名球員，超過正式國際友誼賽的6人限制，但呈報的比賽報告僅記錄各換6人。FIFA也在調查之後，於該年6月取消是役換算的世界排名積分。

至於當時為何換人次數登錄不實，是因中華隊旨在為後來對越南的世界盃資格賽練兵，於賽前技術會議提出盼換人次數不受6人限制的要求，同樣有世足資格賽備戰需求的關島也同意。

中華隊與關島當時都不在意世界排名積分，但即使都有共識，比賽已報請為正式友誼賽並對外售票，競賽官員與足協沒制止還配合，的確難辭其咎。不過證據顯示，週刊指控足協與關島密謀捏造比分的情事，則不是事實。

週刊還引述當時中華男足總教練陳貴人的說法來佐證，陳貴人8日受訪時憤怒表示，自己的話遭到斷章取義。陳貴人坦承當時為了練兵備戰，提出換人不受6人限制的要求，但全隊還是努力要在主場踢出勝利，最後贏球也非常感動。至於後來比賽報告如何向上呈報，不是他的權限，情況自然也不了解。

至於週刊報導FIFA代表於4月18至20日來台處理足協改選事宜，還「秘密調查」此案，知情人士也說是空穴來風。畢竟送出去的報告就是3比2，FIFA當年調查完也做出取消積分的處置，恐遭停權的說法是危言聳聽。

(中時電子報)