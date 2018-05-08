大嘴鳥還是金剛狼？美國輕攻擊機第2階審查開始

A-29超級大嘴鳥在阿富汗戰場一直累積作戰經驗中，很有獲勝優勢。(圖/巴西航空)

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中時電子報

美國空軍表示，輕型攻擊機(Light attacker)的第2階段審查從5月7日開始，此階段的候選者是內華達-巴西航空工業公司的A-29超級大嘴鳥( Super Tucano)與德士隆飛機公司的AT-6金剛狼(Wolverine)2種，審查時間為期3個月。

全球飛行網(flight global)報導，A-29與AT-6兩種渦輪螺旋槳飛機，會在新墨西哥州霍洛曼空軍基地(Holloman AFB)開始一系列實驗，重點是飛機的戰場管理與指揮通訊的性能，這是輕型攻擊機的重要業務，它們除了對地炸射以外，也要回傳戰場情況。

A-29已經得到阿富汗與菲律賓的採購與使用，目前是阿富汗軍方相當倚重的反恐飛機，近期已成功用A-29投放雷射導引炸彈，摧毀塔利班的據點。而菲律賓軍方也使用A-29來清剿南方的阿布塞耶夫恐怖份子的巢穴。

AT-6是美國空軍現役初級教練機T-6C的改裝版。(圖/畢琪)

至於AT-6，它的原版本是畢琪T-6德州人2式(Beechcraft T-6 Texan II)教練機，包括美國空軍在內，有10多個國家採用它為初級教練機，已經製造有800多架。

綜上所述，A-29與AT-6各有千秋，A-29有豐富實戰經驗，但AT-6有成本低廉的優勢，不過T-6最近傳出供氧系統問題，因此目前外界評估，A-29得勝的機率高一些。

去年夏天，有4種飛機參加輕攻擊機的初選，除A-29與AT-6以外，還包括農業飛機AT-802長劍式(Tractor )、天蠍噴射機(Scorpion)，然而後面2種被刷掉了，可能與他們沒有實戰經驗有關。

然而，到目前為止，在輕型攻擊試驗階段結束後，美國空軍並沒有承諾一定會有生產合約，也就是說，即使得勝，也不一定拿到訂單，這種曖昧不明的態度實在罕見。哈里斯只說，如果生產獲得批准，美國空軍在未來六年預留了20多億美元的購買預算。

(中時電子報)

文章來源：USAF launches second phase of light attack experiment

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