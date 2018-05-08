白宮批中國大陸干預 蔡英文：白宮是為了他們自己本身利益

友善列印
中時電子報

日前美國白宮批評中國干預美國航空公司不得將台灣列為國家一事，蔡英文總統今（8）日播出的電視專訪裡表示，白宮發表的聲明，是從美國自己的角度來看，某種程度上也是為台灣仗義執言，「但真正我們看白宮發表的這個聲明，是為了他們自己本身的利益」。

總統強調，也就是說「他們的商業機構不能夠被外國的政府以政治壓力干預。」那今天是為了台灣的事，下一次為了誰的事呢？所以從美國它基本的利益來看，它不希望它的商業機構，受到這種外國政府的政治的壓力。

總統受訪談到台美關係，總統說，「就任以來，我與美方溝通一直都非常暢順」，困難的議題也都逐漸找到管道做有效的溝通，另外一方面，美國的國會、還有美國的行政部門對台灣都非常的支持，也讓美國跟台灣的關係現在看起來是個好的關係，後續怎麼樣強化雙方的實質的關係，這是都要做的功課。

蔡英文並舉例，包括AIT新大樓的啟用、訪台官員的層級、台灣旅行法裡的雙方交流層次的問題，都是有意義的，但更重要是在實質面上面怎麼去強化，台灣跟美國之間能夠互相有利的關係的發展，不論是在經濟在安全在很多的事物上，都可以去找出對雙方有利的合作基礎。

總統還說，或許大家會覺得說政府都只處理美國的事情，其實不然，「我們對其他的國家都採取一樣態度」，只要是能夠相互有利就合作，只要是發生了有衝突或競爭態勢的時候，會跟他們好好的坐下來溝通，去尋找一個雙方都可以相互包容的一個情境，同樣的態度是適用在所有不論對日本、對歐盟、甚至對中國大陸、對東南亞國家，都是一樣的態度。

她強調，「我們從來也沒有排除中國大陸的市場，還有跟中國大陸能夠在相互有利的基礎上去合作，形塑合作的機會，我們採取的很開放的態度。」

(中時電子報)

談軍改 蔡英文：他們也是心有所… 夜問打權》吳音寧年薪250萬還自…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。