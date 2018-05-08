川普緊張了！見習金二會 想立刻致電習近平

2018年05月08日 22:07 中時電子報 何宜玲

中國國家主席習近平（前）和美國總統川普共同乘坐電瓶車參觀故宮。（圖/中新社）

I will be speaking to my friend, President Xi of China, this morning at 8:30. The primary topics will be Trade, where good things will happen, and North Korea, where relationships and trust are building. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月8日

中國官媒剛剛發布消息說習近平7-8日又與金正恩會面，深入討論朝鮮半島的問題以後，美國總統川普也在推特上表示說，即將在8日早上8點半跟他的「好友」習近平通話。這個時間點相當巧合，幾乎與習金二會的時間重疊，川普似乎在金正恩前腳剛剛離開中國大連以後，就立刻想和習近平熱線討論相關事宜，可見川普對於兩人會面感到相當緊張！

據《人民日報》報導說，中國國家主席習近平7-8日與北韓最高領導人金正恩舉行第2次會晤，兩人還在大連的棒槌島海邊散步，交談氣氛融洽。遠在地球另一邊的美國總統川普見狀後，立刻推文表示說，自己也將在美國時間8日早上就要和中國領導人習近平展開通話，這個時間點似乎就是金正恩離開中國大連以後，顯示川普此刻也正盯著習金二會，不想落後任何有關朝鮮半島的發展進度。

川普在最新的推文上說，即將要打電話給習近平，通話內容主要是討論有關貿易事宜，並且預告會有好事發生。此外還說，他們也會討論有關北韓議題，以便和金正恩建立良好的外交關係和信任感。

川普看到習金兩人友好，似乎也很想透過中國，進一步與北韓搭起友誼橋樑。

(中時電子報)