夜問打權》吳音寧年薪250萬還自提加薪？

5月8日夜問打權主持人黃智賢（右起），來賓：董智森、葉耀鵬、王鴻薇、孫大千、羅智強、林明正。（圖／中天提供）

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中時電子報
綜合報導

台灣低薪悲歌！月領8萬年薪95萬打趴90%上班族！72%年輕人月領不到4萬元！數字治國！賴揆「均薪5萬」與現實不合，美化數字自欺欺人？50萬高薪實習生嫌不夠！吳音寧年薪250萬還自提加薪5%？為員工加薪順便自肥？休假害蔬果擺著爛？吳音寧自豪買「殘貨」送社福，好意思？公器私用！北農買菜分享社福，7成送吳音寧家鄉？不送台北？

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今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

葉耀鵬(前監察委員)

王鴻薇(台北市議員)

孫大千(前立法委員)

羅智強(野台發起人)

林明正(新黨文宣會副主委)

(中時電子報)

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