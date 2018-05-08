夜問打權》吳音寧年薪250萬還自提加薪？

2018年05月08日 22:04 中時電子報 綜合報導

台灣低薪悲歌！月領8萬年薪95萬打趴90%上班族！72%年輕人月領不到4萬元！數字治國！賴揆「均薪5萬」與現實不合，美化數字自欺欺人？50萬高薪實習生嫌不夠！吳音寧年薪250萬還自提加薪5%？為員工加薪順便自肥？休假害蔬果擺著爛？吳音寧自豪買「殘貨」送社福，好意思？公器私用！北農買菜分享社福，7成送吳音寧家鄉？不送台北？

民進黨完全執政決心違憲到底？立院通過促轉會人事案！促轉會人事，蘇嘉全不給協商？藍委推倒圈票處抗議，違憲促轉會提名委員行使同意權！藍委全員退席抗議！蔡政府成立促轉會+黨產會整肅異己？成立東西廠？

前瞻釋憲遭駁回！大法官理由:高金素梅沒參與表決，大法官違法卡前瞻釋憲！蔡政府打造新威權體制？38立委連署！大法官破天荒清點少一人駁回？高金素梅：大法官玩弄憲法，沒辜負蔡英文！

桃市官員議會上說「陸非民主國家」，學賴揆推「個人言論」？民進黨扭曲「民主」真諦？桃議員教桃官員什麼是民主！有民選就有民主？蔡政府多數暴力枉顧民意有民主？官員代表政府，怎可用「個人言論」發言！

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

葉耀鵬(前監察委員)

王鴻薇(台北市議員)

孫大千(前立法委員)

羅智強(野台發起人)

林明正(新黨文宣會副主委)

(中時電子報)