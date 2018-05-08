川金會前先來習金二會 這下川普著急了！

2018年05月08日 22:00 中時電子報 盧伯華

習近平與金正恩(左)5月7~8日在大連會晤。(圖／新華社）

就在川普即將宣布與金正恩會面時間地點之際，中共官方證實習近平與金正恩在大連進行了兩國領導人40天之內的第二次會面。川普此時應該感受到，美國在兩個主戰場─朝鮮核危機與美中貿易戰─的敵人已經更緊密地聯合起來，準備在川金會上予川普迎頭痛擊。時機選擇錯誤與對陣前的傲慢心態，將讓川普在兩個戰場上都吃下敗仗。

中國與北韓長達數十年的緊密關係歷史中，都不曾出現40天之內領導人兩度會面，金正恩近期兩次選擇與習近平會見的時機，都有他重要策略考量：3月密訪北京正是與南韓文在寅會面前，這次的大連會晤則是在與川普會談前。兩次的政治動作都充分顯示，金正恩仍延續北韓歷代領導人與中共的關係，把中共當作大哥或靠山，即便核彈試爆、導彈亂射，大哥還是大哥。雖然明知北京不支持北韓擁核，但為了自身安全，追求核導彈的姿態還是要做足。一旦戲演夠了，要搞朝鮮半島政治大和解就得先知會大哥，與敵手對陣前也得先請示大哥。而近年中共在北韓問題的發言上雖然溫溫吞吞，卻總會在重要時刻突顯其政治實力，很明確地告訴對手誰才是真正的影武者。

這次的習金二會的促成當然也有中共本身的因素，畢竟勞動習近平前往離兩國邊境不遠的城市進行會面，而且與上次相隔僅40天，對中共領導人來說必須有足夠的動機。讓中共願意如此積極配合金正恩的因素，當然就是目前正在談桌上廝殺的中美貿易戰。川普因「通俄門」的司法調查與低迷的民調而欲提前發動中美貿易戰來轉移輿論風向，而或許是時機巧合，金正恩選擇在川普因國內問題最焦頭爛額之際釋放和談訊號。川普對金正恩的提議難以拒絕，甚至有意藉此拉高國際聲望，以擺脫國內政敵在內政上的糾纏。不料，北韓問題與中美貿易戰的對手方，正是近百年來的關係極為緊密的中共與北韓，川普陰錯陽差地開闢了兩個戰場，卻得罪了同一組對手，讓中共與北韓這組多年盟友可以互為犄角、聯手抗美，這不只是天上掉下來的禮物，更是千載難逢的機會。

中共官方公布的習近平與金正恩(左)在大連會面照片。（圖／新華社）

接下來川普會面臨什麼樣的窘境？如果按目前情勢進行沙盤推演，金正恩已經與南韓握手言和，川普在朝鮮半島的馬前卒近乎繳械，加上背後獲得中共老大哥的撐腰，有足夠本錢與美國衝撞，在川金會上必然拉高姿態，盡情向美國勒索。金正恩可能可能對川普開出的戰術籌碼必然先在與習近平的大連會晤中取得諒解，屆時與中共一搭一唱，平壤在朝核問題上漫天要價，北京則在中美貿易戰以逸代勞，川普不只討不到便宜，恐怕丟失幾個棋子都不見得能全身而退。

目前雙方布陣已成形，川普在北京宣布習金大連會晤後，迫不急待地在推特上表示要與「我的朋友習近平」通電話，顯然已預見到目前局勢極為不利而試圖挽回。不過對手大軍已經就位，川普既然兩面開戰，情勢顯然難以扭轉。最後如果川金會談破局，在金正恩做足和平使者的姿態下，川普反成為朝鮮半島和平的破壞者，已無法再走回以聯合國決議制裁北韓的老路（包括中共在內的多個安理會常任理事國不會在此情況下支持川普）。如果要在朝核問題上獲得成果，勢必得在中美貿易戰及相關議題（例如為中美貿易戰鼓譟的《台灣旅行法》）上做出讓步。川普這時打電話給習近平要談什麼？是要拿什麼籌碼交換習近平支持美國在北韓議題上的立場？目前川普手上除了中美貿易就是《台灣旅行法》了，不論是哪一個，台灣都應當及早放棄川普政府不切實際的外交動作，轉而留意川普吃下敗仗後對中美貿易或台美關係造成的影響，提早因應並做好準備。

(中時電子報)