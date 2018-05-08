前駐日代表馮寄台 獲日皇頒授旭日重光章

2018年05月08日 22:30 中時 黃菁菁

中信金融管理學院董事長、前駐日代表馮寄台，前亞東關係協會會長廖了以因對促進台日親善友好及相互理解有所貢獻，8日在日本皇宮接受天皇頒贈旭日重光章。馮寄台受勳後感謝前總統馬英九，並談起與日皇的回憶。

馮寄台8日在東京帝國飯店受訪時表示，「今天得到這枚旭日重光勳章感到很高興、很光榮，尤其是我父親在日本做了這麼多年外交官，雖然家父、家母都不在了，他們都算是外交部的日本通，我相信他們若看到我今天得到這枚勳章，一定會感到很驕傲。」

他說:「我雖然離開政府5年了，還有機會回到日本，獲頒這枚勳章感到很榮幸。」、「對我個人來說，有這樣的榮幸還是要謝謝馬總統，因為台日斷交1972年至今，日本政府在40年期間都沒有頒給我國任何駐日代表日本國家勳章。」

「駐日代表中，第1個拿到勳章的是前駐日代表許水德，他是在馬總統第2任期內拿到的，從馬總統任內開始，日本才頒贈給我國前駐日代表日本國家勳章，而我是第4個受勳的，之前還有羅福全、許世楷代表。這是日本政府頒給各國曾任駐日大使的勳章，今天還有埃及、摩洛哥等多位的前任駐日大使一起受勳。」

馮寄台還提及對日皇的回憶，他說: 「我在日本唸小學時，小學旁邊有個網球場，常聽說那時未婚的皇太子和後來的皇后美智子常來打網球，我們小學生一聽說皇太子來打網球，都跑到網球場旁趴在鐵欄桿上看。」

「5年前的4月19日，我受邀參加天皇舉辦的赤坂園遊會，那次跟天皇講到話，他特別到我前面來感謝台灣同胞在311大地震時對日本的捐獻。這次能從他的手中獲得這枚勳章，對我個人而言特別有意義，不但我自己開心，我也為台日友好的關係感到開心。」

(中時 )