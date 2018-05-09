覬覦妻舅老婆曼妙好身材 工程師竟然...

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

一名中部地區的電子工程師因工作之便，偕妻與妻舅夫婦同住在一棟透天厝，偶然機會他在小舅子的筆電裡，發現檔案裡有數張妻舅太太的火辣裸體照片，竟然用隨身碟拷貝裸照存檔私藏，後來覺得意猶未盡，竟又在妻舅房內的更衣室偷偷裝了針孔攝影機，偷拍女主人寬衣解帶的畫面欣賞，直到被查覺有異，發現自己妹夫被「看光光」，氣得怒告對方，兩家人感情也因此決裂。

據《蘋果即時》報導，這兩對夫妻同住原本相安無事，有次這名工程師向妻舅借用筆電，在檔案夾裡看到妻舅的太太自照裸照，讓他「驚為天人」，竟偷偷將11張裸照複製到自己的記憶卡，供自己觀看。

檢警調查，這名已有妻室的工程師，下載了舅子的太太裸照，但是認為只有「上空照」看得不過癮，竟然色膽包天，趁妻舅夫妻上廁所或外出空檔，用襪子包裹孔攝影機，偷放在妻舅房間更衣室，拍下被害人更衣畫面，清楚拍下她乳房、下體等隱私部位。

有天妻舅的老婆回房間時，發現被告趴在地板，雖然辯說是在找東西，但是她還是感覺「怪怪的」，因此在房間加裝蒐證的針孔攝影機，終於查出她在裸身更衣時都被這名「自己人」看光光了，氣得報警查辦。

法官調查，被告在8個月的時間拍攝妻舅太太63的更衣裸露畫面，雙方雖然後來以60萬元和解，法官日前依妨害電腦使用罪和妨害秘密罪，判決色工程師拘役70天，另判緩刑2年期間，需接受90小時的義務勞務。

(中時電子報)

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