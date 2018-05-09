北京月領高薪卻天天吸「毒空氣」…網：台灣又好多少？

2018年05月09日 00:02 中時電子報 莊楚雯

在台灣薪水不高、慣老闆一堆，害得年輕人紛紛出走，跑到大陸、日本、東南亞等國家追求高薪。但一名網友卻在網路上抱怨，「你真的會願意為了百萬台幣到北京過不是人的生活？」認為到北京工作雖然薪水高，但宿舍廁所共用、骯髒的衛浴、生活被工作佔據遇不到異性、空氣汙染嚴重等，真的有比台灣領3萬、四萬偉大多少？文一PO出卻引起巨大反彈，網友紛紛回嗆「台灣中南部月領低薪，也要吸毒氣，更不值得好嗎」。

這名網友在《mobile01》論壇表示，「台灣的薪水大概四萬到五萬的話，到北京可以月薪9到12萬台幣，一年多五十萬，但能有週休一日就要偷笑，看了其中一個女生住的環境簡直跟萬華貧戶差不多、廁所跟四個人共用，那便桶你看了簡直不敢用。生活基本也被工作佔據，交不到男女朋友，大家都是功利主義又現實才會出走的。基本在大陸也不用想什麼節日休假或者旅遊品質了」。

原PO說自己也是出去過的人，之後又回台灣領低薪，「但生活品質好很多，生活不再只有工作跟同事而已，可以有比較正常點的人際關係，可以比較正常的異性生活。為了不過百萬台幣，到北京天天吸毒空氣過生活，值得？」。

對於原PO的看法，網友們認為他根本是「以偏概全」，「標準的用自己失敗的經驗來看所有人」、「台灣又好多少了？」、「落後怎麼給得起百萬年薪！井底之蛙」、「嗚!!有人在台中高雄領低薪，還要吸pm2.5,實在慘呀」、「台灣的電視這樣汙辱觀眾智商，把大陸說的多落後，還不是最離譜的，最離譜是：竟還真有人信了」、「如果吸了毒空氣能領到高薪，相對於同樣吸毒空氣，卻只能領低薪。請問你願意在那裡？」

(中時電子報)