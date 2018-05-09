小英舉Gogoro談供電「口誤」 網諷：整個能源政策都是口誤

總統蔡英文。(中時資料照)

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中時電子報

總統蔡英文7日接受電視台專訪，談論2025非核家園政策， 並提到供電問題，蔡英文以Gogoro電動機車裡面的2顆大電池舉例，指稱經過她計算，「可以維持一個家庭至少5到6天用電量」，遭到翟本喬、朱學桓等人猛酸數學爛。對此，蔡英文當日晚間在臉書稱自己口誤犯錯，網友卻不買單，反諷：「整個能源政策都是口誤」。

對於蔡英文的言論，宅神朱學桓痛批，蔡政府的非核家園不缺電理論，竟是建立在算錯的Gogoro電池能量上！「翟神」翟本喬也對此發表言論，感嘆「下次總統請選一個懂數學/科學/工程/邏輯的好嗎？」

對此，蔡英文8日晚間在臉書貼文，指稱這是她說太快造成的口誤，造成外界誤解，堅稱「口誤不會硬拗」。不過，核能流言終結者黃士修痛批，「非核家園明明就會缺電、漲價、加重空污、破壞生態，媒體民調超過八成民意選擇重啟核四，妳為什麼還要硬坳？」

網友看到蔡英文臉書的「道歉文」似乎也不買單，留言表示「知道算錯了，那可以蓋核電廠了嗎？」、「把護航的人打腫臉了」、「是蠢不是口誤，又在拗」、「整個能源政策都是口誤」。

蔡英文當時在專訪提到，「2025非核家園」是她2012年所提出的政策，但她在2016年才當選總統，少了4年做準備，要達成恐有難度。蔡英文還表示，今年確實是一個比較挑戰性比較高的一年，但是並不表示我們不會度過，「我們還是會有能力度過」。

(中時電子報)

敦克爾克感想 蔡英文：台灣目前… gogoro電池維持6小時蔡英文口誤…

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