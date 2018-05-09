gogoro電池維持6小時蔡英文口誤說6天 總統府道歉

2018年05月09日 00:12 中時 曾薏蘋

蔡總統在昨天播出的台視新聞專訪中談到供電問題時表示，新的技術會不斷出現，例如gogoro機車的兩個大電池，可以維持一個家庭至少5到6天的用電量，其實是5到6小時，總統府今天表示，總統口誤，可能為gogoro 團隊帶來困擾及造成外界誤解感到抱歉。

林鶴明表示，總統昨天在電視專訪中提到電動機車電池的部份，談話的重點在強調電動車在總體智慧用電和儲電上的效果與重要性，並認為相關技術持續發展中，對照國際經驗是未來的發展方向。

林鶴明說，總統節目上談及gogoro電池資訊，提到兩顆電池可供一般家庭用電5到6天是說太快以致口誤，總統所要表達的是這樣的技術持續發展中，未來若能搭配完善的系統去管理大量的儲電設備，就有可能支應更大量的用電。

林鶴明說，目前gogoro兩顆電池約可以支應 2.6到2.7度電力，約為一般四口家庭日常時持續使用約5到6小時。

林鶴明轉述，總統認為gogoro的電池很棒，不過電力尚無法讓一家四口維持5天，對於口誤可能為gogoro團隊帶來困擾及造成外界誤解，總統感到抱歉，也向研發團隊表達他的歉意。

林鶴明表示，，總統也表示口誤就是口誤，不用硬拗；總統指示，應儘快向外界說明清楚，也向指出錯誤的朋友表示感謝之意。

(中時 )