帥哥廚師到學校 教蛋糕裝飾送媽媽

2018年05月09日 00:19 中時 邱立雅

帥哥廚師帶小朋友做母親節蛋糕。一朵朵可愛的糖花、搭配鮮嫩欲滴的草莓，坪林國小學生在甜點大廚的指導下，發揮巧思與創意，用奶油與水果來裝飾蛋糕，還要獻上自製卡片給家人，表達對家人的感謝。

台積電晶圓12B廠志工們邀請芙洛麗大飯店烘焙坊甜點主廚，8日在坪林國小帶著一群小朋友製作蛋糕和手工卡片，讓每位小朋友能在母親節這個節日，向家人和老師表達最誠摯的感謝，也藉此讓小朋友體驗孝道的真諦。

在甜點主廚的指導下，小朋友們用奶油在蛋糕上擠花做造型，放上一顆一顆鮮嫩欲滴的草莓，再撒上巧克力米，不少小朋友一邊擠奶油一邊偷吃，玩得不亦樂乎，不過在主廚「監控」下，成品都相當有水準，讓媽媽們在旁邊看了好滿意。

學生戴添榮開心的表示做蛋糕、卡片的感覺好好玩，學生楊昱雲則認為動手做蛋糕給照顧自己的人，感覺很棒，希望每個媽媽們母親節都快樂。現場媽媽們看到自己的孩子用心裝飾蛋糕時，紛紛表示今年的母親節很特別，感動難以言喻。

財團法人台積電慈善基金會近年來持續推廣孝道，並結合教育部將孝道放進教科書裡，讓孝道成為社會氛圍。本次活動特地邀請小朋友的家長前來共襄盛舉。透過小朋友的雙手，親自將蛋糕獻給家人，並念出感恩話語，再給予家人一個大大的擁抱與親吻，透過簡單的動作，喚醒對孝道的重視。

(中時 )