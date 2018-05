中指辱台外國人錄影道歉 「上了一課、不會再犯」

2018年05月09日 02:11 中時電子報 高德順

台北捷運日前發生一名在台教英文的外籍男子布萊恩,疑似不滿一名老婦人的行李箱擋住去路,一腳將行李箱踢翻,還對前來協助的黃姓民眾比中指辱罵,黃姓民眾不滿提告。布萊恩昨(8日)拍攝影片公開道歉,並謝謝黃姓民眾為他上了一課,這種行為不會再發生。黃姓民眾則表示,願意撤告。

布萊恩(39歲)5日下午在捷運西門站下手扶梯時,一腳將一名老婦人的行李箱踢翻;路過的民眾見義勇為將他攔住,布萊恩竟比出中指並用英文飆罵髒話,離去時更罵「Fxxk you all Chinese」,整個過程被民眾拍下PO上網,被比中指的黃姓民眾事後向警方提告公然污辱,警方也通知布萊恩到案,訊後依公然污辱罪嫌函送法辦。

根據聯合報,黃姓民眾提告後,在台灣友人聯繫下,布萊恩昨晚拍攝一段一分多鐘的道歉影片給黃姓民眾,為自己的不當行為,向婦人、台灣民眾與華人道歉,並表示這種行為不會再犯。黃姓民眾要求布萊恩身穿當天辱人的服裝帽子錄影,考量他人身安全,因此請他戴口罩,布萊恩道歉後,他願意撤告。

布萊恩道歉全文如下:

英文

I would like to take this time to give an apology. First I would like to apologize to the lady that I yelled out and kicked her bag that was wrong of me. Second I would like to apologize to all the Taiwanese and Chinese friends of mine what I said was wrong and hurtful, I have many friends in this country and I hurt them as well. Thirdly I would like to apologize to Mr. Huang it was wrong of me to give you the hand gesture that I did, I apologize for that Lastly I would like to apologize to everybody for my actions and let everybody know got this won’t happen again , thank you for teaching me lesson Mr Huang , like I said this won’t ever happen again.

中文

我想要藉此機會來公開道歉。首先,我要對那位被我大吼並踢了袋子的女士道歉,我這樣做是錯的。第二,我要對所有台灣及華人朋友道歉,我說了錯誤並且傷害人的話,我有很多朋友在這個國家,我也傷害了你們。第三,我要向黃先生道歉,我不該對你比出不雅的手勢,對此我很抱歉。最後,我要為我的行為向大家道歉,並且讓大家知道,我不會再犯。謝謝黃先生為我上了一課,如同先前所說的,這種行為不會再發生了。

