遠東航空LINE線上客服正式啟用 限時搶好「咖」

2018年05月09日 06:10 工商 張佩芬

為了提供旅客更多元、完善的服務，遠東航空LINE線上客服於2018年5月8日正式上線。旅客能即時接收遠東航空的最新資訊，同時也可透過LINE線上客服做諮詢，屆時會有專人為旅客解答。

遠東航空為了鼓勵旅客使用LINE線上客服，於2018/05/08~2018/05/11推出「遠航LINE線上客服，限時搶好咖」活動，旅客不僅可以和LINE線上客服互動，更可以獲得Family Mart咖啡卷1張。

遠東航空的LINE官方帳號除了不定時發送最新活動、優惠資訊之外，也提供「限時優惠」、「官方購票」、「機上免稅品」、「航班時刻表」、「加入會員」、「空中精品宅配」六種服務。為了提供旅客更多元的客服管道，目前可透過撥打客服專線、官方粉絲專頁尋求協助之外，旅客也可以透過遠東航空LINE官方帳號尋求幫助。

旅客只要將問題透過LINE官方帳號洽詢，屆時將會有專人提供協助，服務時間為週一至週五08：00～12：00、13：00～17：00，歡迎旅客多加利用。

為了歡慶LINE線上客服正式上線，遠東航空於2018/05/08~2018/05/11推出系列活動，內容如下：

活動一：Facebook「遠東航空公司」官方粉絲專頁活動

2018/05/08~2018/05/11中午12:00，在「遠東航空公司」官方粉絲專頁留言「幸福旅程，遠航與你LINE在一起」，並標記2名好友，屆時將抽出10名幸運粉絲，贈送Family Mart咖啡卷1張，獲獎名單於2018/05/11的Facebook官方粉絲專頁公佈。

活動二：遠航LINE線上客服，限時搶好咖

2018/05/08~2018/05/11，遠東航空將推出4波限時搶好「咖」活動。在活動期間內，遠東航空小編會在4天內不同時段，丟出限時Q&A活動，只要回覆正確答案，即可獲贈Family Mart咖啡卷1張，每日限100名。活動時間如下：

第一波：2018/05/08，15:00~17:00

第二波：2018/05/09，13:00~15:00

第三波：2018/05/10，10:00~12:00

第四波：2018/05/11，08:00~10:00

Q&A活動提示，將於活動前公告於「遠東航空公司」LINE官方帳號，同時也歡迎旅客來搶好「咖」！

(工商 )