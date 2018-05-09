新垣結衣被男生緊抱撲倒在地

「新垣老師」愉快地與小朋友們一同拍攝廣告。（取材自Kleenex官方YouTube）

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時報周刊
溫博鈞
新垣結衣扮幼稚園老師，和小朋友們打成一片。（取材自Kleenex官方YouTube）

人氣演員新垣結衣拍攝新面紙廣告，廣告中她化身幼稚園老師，與小朋友們在園中玩捉迷藏。她的幼稚園老師扮相毫無違和感，一同拍攝的小朋友們也立刻和她玩了起來，其中和她對戲的小男生更向新垣結衣飛撲，坐在地上的新垣結衣被小男生抱住後失去平衡而往後倒下，玩得不亦樂乎。

新垣結衣說，自己平常並不是一個保持情緒高漲的人，但是碰到了小孩子，就不知不覺聲音大了起來，整個情緒被小朋友帶動了。她還為了能夠讓拍攝現場氣氛保持愉快，一整天從頭到尾都關注著小朋友們的狀況，十分用心。

被稱讚看起來像真的幼稚園老師時，新垣結衣直白地說：「真的嗎？我覺得沒有啊，特別是看到其他參與演出的正牌老師們的時候，就覺得自己這樣還差得遠呢。」

問到拍攝感想，新垣結衣笑說：「小朋友們真的好有精神喔！真的是體力用不完的感覺。拍攝時間應該是比一般幼稚園的遊戲時間要長，但小朋友們到最後都一直很有精神，讓我覺得好療癒。」其中還發生小朋友本來要抱住她，但跑得太快、抱住了她身後燈光師的趣事。

身材看來纖瘦的新垣結衣透露自己保持精神的方法竟是「吃」，喜歡和好友一起去吃好吃的東西，她說：「我認為想吃的東西就是身體在告訴自己它想要，所以我就會吃一堆。」

(時報周刊)

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