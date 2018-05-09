2018年05月09日 07:21 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

由台灣國防產業發展協會與美台商會共同舉辦的「美台國防論壇」，明天將在高雄登場，這是台美國防廠商首度在台交流，被軍火界視為大事；由於蔡政府積極推動國防產業，軍方官員推估，依政府已宣布計畫，國防大餅至少6千億以上，這也是各國軍火商齊聚高雄，參與論壇的真正意圖。

北韓領袖金正恩7、8日密訪大連和大陸國家主席習近平舉行峰會。這是繼3月底北京習金會與4月底兩韓峰會後，雙方在短期內第二次會面。金正恩也打破父祖只坐專用列車出訪慣例，首度乘坐飛機從平壤飛至大連後返回平壤。這暗示預定6月初舉行的金川會在新加坡見面的機率大為提高。

國民黨中常會預定在今正式提名前立委丁守中出戰台北市長。丁守中昨前往黨中央向黨主席吳敦義請益，針對民進黨傾向自提候選人，與會人士普遍的共識，就是行政院長賴清德才是民進黨所謂最強人選。

年底選舉腳步逼近，選戰攻防逐漸轉向政策議題，民進黨完全執政後，中央執政成績不佳，雙北、台中等指標性一級戰區皆受衝擊，民進黨一路走來最引以為傲的強勢攻擊力，在這一次選戰策略，硬生生被迫由攻轉守。

◎工商時報

台灣電商龍頭網路家庭董事長詹宏志昨（8）日宣布，旗下子公司商店街將正式下櫃，網家董事會決議將以每股44元的價格，於公開市場購回商店街流通股份，收購金額估計為新台幣3億元。

在中美貿易談判新一輪博弈登場前，兩國元首昨(8)日舉行電話熱線，針對朝鮮半島局勢交換意見。中國國家主席習近平指出，當前，中美關係發展處在一個重要的階段，他高度重視發展兩國關係，珍視與川普的良好工作關係，且經貿合作一直是兩國關係的壓艙石和推進器。川普亦回應期待與習近平繼續保持密切聯繫。

星宇航空董事長張國煒於昨（8）日公司首場記者會上指出，亞洲市場很大，星宇會以亞洲為基礎，預計以10年時間達到像長榮航空25年的規模，未來則以發展成為國泰、新加坡航空那樣的規模為目標。另外，張國煒證實，前晚公告辭去華航董事職務的前長榮航空總經理鄭傳義，將出任星宇副董事長。

星宇航空董事長張國煒表示，已經有外資在詢問投資星宇的事，公司接下來會爭取外資與國內企業投資星宇，目前公司所需資金主要來自貸款，未來股票一定會上市櫃。至於國際主要機場時間帶不足問題，他認為，這永遠是個問題，但時間帶是需要被優化的，每天都有新航線在開，他並不擔心這個問題。

◎旺報

兩岸僵局未解，蔡政府又加碼限縮兩岸教育交流。陸委會近日下發公文到全台所有大專院校，針對大陸的惠台31條，明文要求公私立大學專任教師，未經許可不得參與大陸各項國家基金及研發計畫。大學教授直言，此舉限縮兩岸教育交流，相關限制法規也存在模糊和解釋空間，政府應停止報復性的政治思維，用更宏觀的角度，思考為什麼有越來越多年輕人出走大陸。

兩岸教育交流限縮，不只明令禁止大學教師參與大陸國家基金項目，對大陸學者來台，也採取緊迫「盯梢」，頻頻派政府部門人員核實確認陸學者來台行程是否「按表操課」，甚至向學者下榻飯店詢問住房和出入紀錄，帶給邀請及受訪單位莫大壓力。參與接待的台灣學者直言，遭到「騷擾式確認」，不知何以單純的教育交流需要如此管控。

兩岸僵局下，雙方在政治原則的歧見可以相互喊話，宣示一下立場，但對大陸端出實質的惠台政策，台灣沒有善意回應就算了，不該還明文下令各大學禁止教師參加大陸重點研究項目及海外攬才計畫，畢竟人才本是流動的，就算留得住人，也未必留得住心。

為了有效延攬海內外的頂尖人才、加速提升大陸的學術研究水準，中共中央組織部在2008年、2012年先後實施「千人計畫」和「萬人計畫」，不僅支付充足的研究經費，同時給予各種生活補貼。

(中時電子報)