美退伊朗核協議 重採嚴厲制裁 國際油價恐受波及

美國總統川普宣布，退出與伊朗的核子協議。（圖/路透社）

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美國總統川普今天宣布退出伊朗核協議，並將對伊朗實行最嚴厲的經濟制裁；伊朗在白宮佈達這項決定後，隨即表示，準備重啟鈾濃縮項目。川普政府對伊朗的重新開始的全面制裁，幾乎未有迴旋餘地，國際石油價格恐將因此受波及。

川普今天重申美國與中俄英德法六國和歐盟與伊朗在2015年達成有關限制伊朗發展核武，換取國際社會解除對伊朗制裁的伊朗核協議─「聯合全面行動計劃」(JCPOA) 是一個「糟透了」的不合理協議。

川普說表示，「我今天宣布，美國將退出伊朗核協議，我將簽署一份總統備忘錄，開始對伊朗政權重新施加核制裁。」；「我們將施行最高級別的經濟制裁」。

川普強調，這份協議不合理，未能約制伊朗支持恐怖主義，在區域內製造不安，殺害和綁架美國軍民，且2025年後伊朗核活動和導彈項目，以及在葉門和敘利亞衝突中的角色，都未受到任何約制，「這個協議不會帶來平靜、和平，永遠不會。」

川普表示，退出伊朗核協議傳遞出美國永遠不會虛張聲勢的訊息。

川普宣布退出伊朗核協議之際，伊朗總統魯哈尼也在電視上表示，美國不尊重自身做出的承諾，他已命令伊朗原子能組織，準備開始重新啟動工業用鈾濃縮。

美國「單方」退出伊朗核協議後，法國、英國和德國發表聯合聲明，對美國的決定表示「遺憾」；歐盟表示「決心維護」伊朗核協議。俄羅斯也表示支持2015年簽署的協議。

以色列和沙烏地阿拉伯則都支持川普政府退出這項協議，以色列總理尼坦亞胡稱他完全支持川普總統的「大膽」決定，因為伊朗協議是「災難性」的協議。

儘管經過過去一段時間外交斡旋，美國的歐洲盟友對川普政府最後決定均已有數，但川普今天的聲明比外界預期嚴苛。

在國際制裁下，伊朗出口石油和參與國際金融體系都將受到限制外，美國祭出的最高級別經濟制裁，還將讓試圖與伊朗進行生意往來的外國企業陷入困境。

白宮國家安全顧問波頓在稍後舉行的簡報中指出，美國對伊朗的制裁將即刻生效，這意味在制裁含蓋經濟區內，不允許新合同，歐洲企業現有合同必須在90 天到　6個月內停止與伊朗經貿往來，否則將面臨美國制裁。

波頓在簡報中並表示，退出伊朗核協議讓美國更強大，這項決定不僅只對伊朗，對即將來臨的川普總統與北韓領袖金正恩的「川金會」也有影響，「傳遞了一個非常清楚訊息，美國不會接受不適當的協議。」

(中時 )

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