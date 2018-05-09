南投以南大雨特報 周六起西部連飆5天高溫

2018年05月09日 07:52 中時電子報 簡怡欣

中央氣象局針對雲林以南、南投等7縣市發布大雨特報。(圖/取自 中央氣象局)

受到鋒面持續影響，今（9）日清晨中南部地區有陣雨和雷雨發生，中央氣象局針對南投以南地區發布大雨特報，台南地區時雨量達95毫米，中南部及花東地區今白天起仍有短暫陣雨或雷雨發生。溫度方面，各地白天高溫約25至28°C，北台灣稍有涼意；但明日起氣溫逐日回升，西半部周六高溫將上看35°C。

這兩天各地清晨出現大雷雨，氣象局指出，這波鋒面持續位於台灣中南部上空，今晨中南部地區出現陣雨和雷雨情況，氣象局也針對南投以南地區發布大雨特報；其中台南地區時雨量高達95毫米，也於凌晨發布豪雨特報及大雷雨即時訊息。

氣象局表示，今天隨著鋒面通過影響，白天起局部地區雨勢將逐漸趨緩，但中南部及花東地區仍有短暫陣雨或雷雨發生，其他地區降雨較為局部短暫。

溫度方面，由於東北風影響，各地白天高溫約25至28°C，北台灣早晚氣溫在21、22°C附近，稍有涼意至舒適，高溫則是24至26°C左右。

氣象專家吳德榮在三立準氣象·老大洩天機中指出，明(10)日晨北台灣偏涼，最低溫將降到19、20°C左右，白天起至下周三(16日)氣溫將逐日回升，各地為晴午後多雲，午後山區、鄰近平地有對流發展的機率，周六至下周三天氣暖熱，西半部高溫上看34、35°C。

(中時電子報)