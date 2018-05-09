綠營若自提北市長人選 網稱柯P最怕這兩人

2018年05月09日 08:32 中時電子報 謝雅柔

民進黨選對會7日徵詢擬參選台北市長的呂秀蓮、姚文智和蘇煥智，蘇煥智重申退黨參選到底，呂秀蓮、姚文智則自認最強。有網友列舉綠營如果自推台北市市長候選人，較可能的人選，並表示柯文哲應該最怕行政院長賴清德或總統府祕書長陳菊。

國民黨台北市長參選人確定由前立委丁守中出線，民進黨與現任市長柯文哲合作關係仍未明。民進黨選對會7日徵詢擬參選台北市長的呂秀蓮、姚文智和蘇煥智，選對會召集人陳明文表示，16日會確定自提或禮讓，如果自提，一定會提最強人選。對於柯文哲表示能和民進黨合作最好，陳說，「再討論吧！我們是2018民進黨的選對會，站在民進黨立場思考民進黨的利益，不是站在柯的立場。」

有網友在PTT發文，綠營如果自推台北市市長候選人，比較可能的人選可能是那些人呢?選項包括姚文智、曾在立委選戰打敗丁守中的吳思瑤、打選戰從沒輸過的前副總統呂秀蓮、退黨參選的蘇煥智、鄭麗君、顧立雄、高嘉瑜。此外，選項還包括行政院長賴清德以及總統府秘書長陳菊。該網友說賴清德若轉戰台北，有機會當台北王然後2020當副總統或2024選總統嗎?而陳菊則為高雄地區霸主，該網友說若轉戰台北會如何?

對此，網友表示「柯最怕的是馬英九或阿扁吧」、「你忘了列陳水扁」、「偷偷告訴你 柯最怕蔡英文下來選」、「這幾隻柯應該沒在怕」、「民進黨也知道派賴會輸 要不然早叫出來滅柯了」，也有網友搞笑表示，「柯文哲最怕三個人：柯承發、何瑞英、陳佩琪」。

此外，也有網友回文表示，姚文智、吳思瑤、呂秀蓮都只能算是炮灰。然而，蘇煥智有guts，不過爹不疼娘不愛；賴清德出來選，只會更看破手腳。

(中時電子報)