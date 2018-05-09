台南市首創街頭藝人登記制上路

台南市政府文化局首開先例，將街頭藝人原有「考照制」改為「登記制」。（曹婷婷攝）

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今年起，台南市政府文化局首開先例，將街頭藝人原有「考照制」改為「登記制」，讓街頭藝術擺脫官方審查箝制、回歸藝術欣賞的市場機制。文化局指出，未來每年街頭藝人登記申請後都將舉辦工作坊，同時也開放給已擁有台南市街頭藝人證照者報名參加。

這幾年，台南市文化局積極建構舞台給街頭藝人，且為增加街頭藝人申請者的表演專業能力，將於5月19、20日於永華市政中心1樓東哲廳舉辦「台南市街頭藝人展演工作坊」，邀請國內外擁有豐富表演經驗的街頭表演者擔任講師，傳授面對觀眾的技巧與秘訣，並示範演出如何在街頭吸睛。

文化局長葉澤山指出，台南市街頭藝人考照制度自2006年開辦以來，一直採取鼓勵性質，但根據許多縣市實際執行經驗，考照審核標準常為人詬病，許多深受觀眾喜愛的資深表演者，在官方主導的審議過程中反而慘遭淘汰，引來街頭藝人認證方式及專業性的爭議。此外，街頭藝人表演涵蓋範圍甚廣，實難以兼顧每一種藝術和表演的專業層面。

有鑑於此，台南市街頭藝人於今年正式改採登記制，惟為強化街頭藝術專業性，市府仍要求申請者須於完成報名申請後應全程參與2天共16小時工作坊，表演者需增強自身專業能力以因應市場考驗，若表演無法獲得觀眾肯定，自然就得不到成就感與打賞，恐遭市場淘汰。

今年首度舉辦的「台南市街頭藝人展演工作坊」，文化局邀請包括前太陽馬戲團表演者陳星合、前雲門舞集舞者趙敦毅、人形島嶼團長陳志政、Coming True火舞團藝術總監與2017全國街頭表演大賽首獎得主蔡宏毅、楊世豪；以及街頭表演者楊元慶、小螺絲陳益銓、李彥宏、2017全國街頭表演大賽貳獎得主巴奇先生黃子倫；雞屎藤舞蹈劇場副藝術總監陳慧勻以及阿伯樂戲工場朱怡文導演等人擔任講師，師資陣容強大。

(中時 )

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