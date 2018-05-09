「不坐視違憲亂國的法案成立！」八百壯士今再衝立院

2018年05月09日 08:53 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

台北市警察局為因應立法院及總統府等政府機關維安工作，9日將針對立法院和總統府周邊道路架設阻絕器材並實施交通管制。(中央社，黃麗芸攝)

今(9日) 軍人年改「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案將於立法院審查，「八百壯士」指揮官吳其樑指出，為了不坐視「違憲亂國的錯誤法案」成立，反年改團體「八百壯士」今下午再度於立法院集結。

「八百壯士」指揮官吳其樑於臉書發表「八百壯士護憲維權指揮部通告」，指出立法院預計9日將「軍改案服役條例」逕付二讀，退伍軍人絕對不能坐視違憲亂國的錯誤法案成立，今下午1時集結立院前，「表達我們捍衛憲法的決心！」

有鑑於上月26日，年改團體衝撞立法院，與員警、媒體發生嚴重肢體衝突，台北市警察局8日呼籲反年改團體理性表達訴求，否則將移送法辦。中正第一分局發出新聞稿指出，為因應立法院及總統府等政府機關之安全維護工作，9日針對立法院周邊道路及總統府周邊道路所圍區域，架設阻絕器材並實施交通管制。

網友紛紛在臉書「八百壯士捍衛權益」留言打氣，「資進黨對軍退抗爭和太陽花真是兩套標準」、「蔡英文，無能無德，傷天害理，民不聊生」、「八百壯士永不凋零，涼山鬼出來坦」、「鮮花落土成泥，滋生養分發芽。功積不容抹滅，青史不會成灰。」

(中時電子報)