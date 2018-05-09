一黨獨霸60年 92歲馬哈地能讓馬來西亞「變天」嗎？

2018年05月09日 09:02 中時電子報 李靖棠

據馬來西亞東方日報報導，族群議題依然嚴重、選舉風向仍舊混亂的馬來西亞大選，即將在今天揭曉結果，由現任首相納吉（Najib bin Abdul Razak）率領的執政黨國民陣線，與前首相、高齡92歲的馬哈地（Mahathir Mohamad）帶領的「希望聯盟」對決，成為馬來西亞近年來、最重要一次大選，全世界都在關注，究竟從獨立後牢牢掌握政權至今的國陣，是否會在今日被扳倒、讓馬來西亞首次「變天」？

可能是擔心選票流失，昨晚都進行最後衝刺演說的納吉，居然公然送出三項「大禮」：若國陣再次執政，從2017年開始，26歲以下公民都無須繳交所得稅；能多享有兩天公共假期；並在開齋節期間，收費站過路費全免。此言論一出，在臉書上讓眾多華裔選民怒火炸鍋，各種抨擊和批評聲浪大起。

今天是馬來西亞的投票日。（圖/美聯社）

因看不慣納吉無能作為和牽扯一馬公司（1MDB）的貪腐案，馬哈迪在退休多年後，聯手當年的對手安華（Anwar Ibrahim）等人，共同籌組希望聯盟，想要扳倒當年培養自己的國民陣線。不過，要贏得選舉，希望聯盟並需搶下222席中111席以上的過半席次，才有機會能讓馬來西亞「變天」。目前的選前預測民調相當混亂，有機構表示：國陣得票率低、但仍可握有執政權；但也有機構稱，希望聯盟能以微量差距取勝。

原首相納吉與國民陣線的中文競選廣告。（圖/美聯社）

被尊稱為「馬來西亞現代化之父」的馬哈地，出生於西北部吉打州（Kedah），祖父是來自印度的穆斯林移民、母親則是吉打當地的望族。幼年就學期間遭遇日軍佔領馬來亞，短暫失學的他選擇從商，戰後前往獨立前的新加坡就讀愛德華七世醫學院（King Edward VII College of Medicine），不僅成為一名醫生、更在此懈逅了未來的妻子茜蒂哈斯瑪（Siti Hasmah Binti Mohamad Ali）。

學成歸國後，成為巫統首批黨員，並在39歲那年獲選為國會議員，卻因為公開挑戰當時的首相東姑阿布都拉曼（Tunku Abdul Rahman），遭到退黨處分；但很快地又回到黨內，成為巫統明日之星，最終在1981年被選為巫統主席和政府首相，展開他長達22年的統治。因不滿納吉而退出巫統的馬哈地，成立的土著團結黨（Malaysian United Indigenous Party），並加入反對派希望聯盟，與人民公正黨、民主行動黨共同對抗執政聯盟。

新加坡南洋理工大學的馬來西亞專家卡辛（Yang Razali Kassim）表示，「這是馬來西亞多年來最不可測的一場大選。馬哈地復出是一項變數，不但扭轉反對派的政治命運，也撼動整個政局。」屬於政壇師徒的馬哈地與納吉，在此次大選中完全是刀刀見骨的漫罵和攻擊，從貪腐案、治國不彰、裙帶關係、操弄族群政治等，都讓外界看傻了眼。但今晚的結果，終將決定這批「雜牌軍」，是否真正拉下從1957年獨霸政權的國民陣線？

(中時電子報)