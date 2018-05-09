搶世足商機 全聯夏季預購3折起

2018年05月09日 09:38 中時 郭家崴

全聯雙耳琺瑯深鍋22cm(附蓋／熱情紅)，建議售價3980元，扣200點＋920元、扣1000點＋720元。（全聯提供）

全聯SodaStream Jet氣泡水機，建議售價3400元，扣300點＋2680元，現省720元，79折。（全聯提供）

夏季到、6月有世足賽，全聯本月11日至8月19日推出的夏季預購，86項商品3折起，包括涼夏家電、看世足賽必備的高畫質大尺寸電視等，搶攻涼夏、世足商機；也首度與日本Honey Ware富士琺瑯鍋合作，11款商品，會員獨享2折起換購價。

全聯從去年起針對近900萬名會員推出符合一年四季需求的預購商品，供福利卡會員以點換購的方式，讓福利卡點數可發揮最大效益，截至目前為止，每檔預購業績皆超過千萬元。

夏季預購共有7個類別、86個品項，包括家用紙類（嬰童/成人）、營養補品共8品、廚房用品共13品、家用清潔共2品、家庭用品共4品、影音家電共45品、美妝品共3品。其中，DC節能風扇、酷涼水冷扇、氣泡水機、空氣清淨機、果汁機、藍光熱力除毛儀等涼夏利器都適合夏季需求；還有預防病媒蚊專用的驅蚊燈管、蒸氣拖把等實用品項。

今年還首次合作日本知名琺瑯餐廚品牌Honey Ware富士琺瑯系列，以70年優質的工藝技術、時尚的設計及卓越的耐用性，受消費者喜愛，活動開跑至8月2日止扣200點福利點，可用約市價2折起加價換購。

(中時 )