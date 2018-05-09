大國起飛！陸轟20將揭神秘面紗 傳年底首飛

2018年05月09日 09:35 中時電子報 楊幼蘭

中國航空工業以慶祝旗下西安飛機工業集團創建60周年為名，8日高調發佈了名為《大國起飛》的宣傳片，除了展示各式軍機外，還首度曝光了一款疑為轟-20的新型遠程轟炸機。

西飛是中國主要的大中型軍民用飛機研製生產基地，據《環球時報》報導，專家認為，在這種戰略新機首飛之前就先披露，以往非常罕見，這顯示目前中國研製這類飛機已沒有障礙。

中國軍事專家宋忠平8日表示，從宣傳片公佈的外形和發佈形式判斷，這極可能是與美國B-2隱形轟炸機類似的新型遠程轟炸機。

而中國空軍專家傅前哨則表示，從目前公佈的畫面來但，很難判斷該機型未來的具體性能參數，但參考他國遠端轟炸機的參數，中國要研製的遠轟的航程應該在1.2萬公里以上，載彈量在20噸左右。從目前公佈的外形輪廓來看，該機型可能會更突出隱形突防能力，綜合性能應該會優於B-21。

中國大陸軍事專家陳光文指出，在解放軍的軍機中，一直存在著「X-20」的傳說，如今隨著殲-20、直-20、運-20先後問世，證明這說法的可靠性。不過，最受關注轟-20卻始終沒有露面，而這是不合乎常理的。

分析指出，在中美競爭日趨激烈的情況下，是到了該公開的轟-20時候。先前專家預測，轟-20的研製節點是在2020年服役。陳光文認為，如果這時轟-20還沒有研發成功，基本上就扯了整個「X-20」系列的後腿，因此它最遲會在今年底前首飛。由於轟-20屬於進攻性武器，因此當它在2020年後開始大量服役時，中國建設戰略型空軍的夢想就能說是初步實現了。

事實上，大概在去年末，網上曾出現一張衛星照，顯示有一架具有隱身特徵的大型飛機出現在中國西部機場，當時大陸軍迷就猜測，那可能是轟-20。

從衛星照上可以看出，那架戰機並不像B-2那樣，採用平直的前緣飛翼，而是採用前緣雙後掠飛翼佈局，這似乎更接近美軍下馬的X-47B艦載隱形無人機。而《大國起飛》最後出現的機型，看來也是這個佈局。陳光文認為，從這兩方面進一步證實，轟-20確實是具備中國特色的遠端戰略轟炸機。

此外，由於中國近日公開的隱形航空超材料和智慧蒙皮技術，部分已應用在殲-20上，因此轟-20沒道理不用。分析指出，整體來看，轟-20將採用4台左右各2台配置的渦扇-18，或D-30KP2渦扇發動機，具備高亞音速飛行能力和高隱形性，具備全向隱形和全譜隱形特性，能夠攜載長劍-20巡弋飛彈，有超過12,000公里遠程巡航的能力。

此外，陳光文指出，如果就戰力比較而言，轟-20的戰力很可能是現有轟-6K的5倍以上，也是從中國本土起飛，能夠逼近北美大陸，發起攻擊的唯一機型。

(中時電子報)