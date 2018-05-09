2018年05月09日 09:45 中時 馮惠宜

由X光片可見林阿姨指頭已遭細菌嚴重侵蝕，長安醫院骨科醫師柯智淵呼籲民眾若像她一樣是糖尿病洗腎患者，一定要多加小心注意，指甲剪在使用前一定要記得先消毒一下，才能避免被細菌感染，降低被感染的機率。（馮惠宜翻攝）

指甲別亂剪！婦人甲溝炎惡化成骨髓炎 左手慘截指

只是剪個指甲，竟然演變成骨髓炎，最後還必須截指保命！台中58歲因糖尿病洗腎的林阿姨5個月前不慎剪到左手中指右側，第二天指甲旁邊即造成腫脹，持續看了好多家診所及醫院都不見好轉，其到上個月在朋友到台中長安醫院骨科治療，醫師透過X光檢查，發現已從甲溝炎惡化成骨髓炎，隔天立刻為她進行清創手術，也因延誤治療不能免除切掉一小節指頭。

林阿姨感慨地說，輾轉看了許多家診所及醫院還是沒有用，一拖四個月過去，擔心手指會截肢，結果還是不能避免。

長安醫院骨科醫師柯智淵指出，因剪指甲不慎感染變成甲溝炎，這種情形其實很多，尤其是糖尿病易引起許多併發症，拖久了細菌一直侵襲，就會像林阿姨這樣從甲溝炎變成骨髓炎，最後甚至需要截指。

柯智淵說，林阿姨來醫院就診時，由外觀觀察左手中指指甲雖還存在，但遠端指節卻是呈現暗紅色的情形，一經擠壓的時候，還會滲出一些偏淡黃色的膿液，臨床上懷疑是遭細菌感染的甲溝炎，甚至是更嚴重的骨髓炎。於是門診進一步按排X光片檢查，經影像窺見中指的遠端指節的骨頭情形，相較其他指的健康骨頭，不僅變得比較模糊，甚至連骨頭裡面的內容物都不見，診斷是典型的骨髓炎表現。

基於患者本身的身體狀況、傷口外觀，以及影像上的發現，柯智淵評估林阿姨中指遠端骨頭並無法做適當的保存，因此立即安排她做傷口清創以及骨頭截指手術，才有效抑制傷口細菌繼續擴散。

柯智淵呼籲民眾若有一些傷口，短暫性換藥沒明顯改善時，可至醫院進一步諮詢醫師，尤其是糖尿病患者更需小心，以避免讓傷口變成慢性傷口，到最後演變成骨髓炎而截指的狀況發生。

(中時 )