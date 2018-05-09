川普與伊朗撕破臉 這3間跨國企業恐受最大傷害

2018年05月09日 09:44 中時電子報 李靖棠

據新加坡亞洲衛視（Channel Newsasia）報導，美國總統川普（Donald Trump）執意中止先前的核協議、並對伊朗再次祭出嚴重制裁，不僅將讓國際油價大幅上漲外，對於不少看好伊朗市場的企業而言，也像惡夢降臨一般，其中亞視認為，波音（Boeing）、空中巴士（Airbus）和奇異（General Electric）三家企業，美伊撕破臉而受到的傷害恐將最大。

伊朗因長時間被美國貿易制裁，讓國內三大航空（伊朗航空、馬漢航空與阿斯曼航空）僅能向法國空中巴士（Airbus）集團或其他航空製造商購買。成立於1961年的伊朗航空，在伊斯蘭革命前，多半客機來自美國；但自從1979年革命與美國交惡後，甚至被被歐盟列入禁飛名單，造成其機齡普遍偏高，截至去年底為止，平均機齡已達到20.9年，為國際機隊平均的兩倍。

川普執意選擇與伊朗撕破臉，中止雙方的核協議。（圖/路透社）

除了伊朗航空外，波音也取得伊朗第三大航空- 阿斯曼航空（Aseman Airlines）約34億美元（約1,031億台幣）、30架737 MAX客機的訂單，若川普執意祭出制裁或打壓伊朗，恐讓這兩筆大訂單取消，大大地損失近200億美元（約5,847.6億台幣）和大批新的工作機會。而本以為能取得轉單的空中巴士，也很可能因為與美國有資金、訂單等合作，也成為伊朗報復的對象之一，進而喪失既有和預期的新客機訂單。

伊朗總統羅哈尼也不甘示弱，立即宣布重啟釉研發計畫。（圖/美聯社）

除了上述兩大客機製造商受害，還包含奇異、道達爾石油（Total）、福斯（Volkswagen）與寶獅雪鐵龍集團（PSA Peugeot Citroen），都可能喪失手中數千萬美元的天然氣和汽車設備訂單。而新開定期航線來往德黑蘭（Tehran）與歐洲之間的英航（British Airways）和德航（Lufthansa），未來很大可能得被迫面臨「選擇」或中止航線的困境，川普此一衝動之舉，勢必讓英法德等多國領導人傷透腦筋。

(中時電子報)