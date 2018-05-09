報稅不薪酸 量販店家電滿5000折500元、抽飯店住宿券

愛買禾聯2.3變頻空調HI／HO-G23C-A，能源效率第１級認證，有自體防霉、六大清淨功能，原價2萬490元、特價1萬8488元。（愛買提供）

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愛買TOSHIBA 14KG變頻洗衣機AW-DG14WAG，獲得2018年最新金級省水標章，比一般洗衣機省下42％用水量，原價2萬4900元、特價2萬900元。（愛買提供）

5月報稅荷包瘦，愛買今（9日）起至22日攜手8大銀行、HAPPY GO卡推出空調、冰箱、洗衣機、電視等大家電滿額三重送，包括超過1200項大家電滿5000元現折500，折扣累積無上限；HAPPY GO卡友折後滿5000元送200元十足抵用現金折價券；8大指定銀行大家電單筆刷滿5000元再送250元現金折價券，買滿5500元最高回饋950元。

期間買任一款冷氣送全台14家影城貴賓電影招待券，冷氣單筆滿5萬元送漢來海港餐廳、凱薩大飯店等12間餐廳精緻自助百匯午、晚餐招待券；冷氣單筆消費滿額最高送宜蘭礁溪寒沐酒店、桃園大溪笠復威斯汀、南投日月潭雲品溫泉酒店、墾丁凱薩飯店四選一頂級渡假飯店平日住宿一晚招待券，最高價值1萬9800元。

愛買公關經理王佳慧說，4月隨氣溫上升空調買氣增3至5成，因受極端氣候影響，今年買氣預估還會比去年高2成，因此攜手廠商、銀行、HAPPY GO回饋消費者現金折價券，加碼電影、自助百匯、飯店住宿招待券，是歷年來針對大家電回饋最多的活動。

(中時 )

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